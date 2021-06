Valentina Rapisarda è tornata a parlare del suo ex fidanzato più celebre: Andrea Cerioli. Seppur implicitamente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare a dei complimenti verso la nuova fidanzata del naufrago dell’Isola dei Famosi, Arianna Cirrincione. Durante un ask su Instagram a Valentina è stato chiesto un pensiero sull’attuale compagna del suo ex.

Valentina Rapisarda, da sempre una ragazza determinata e senza troppi peli sulla lingua, ha risposto schiettamente:

“Dipende a quale ex ti riferisci. Del mio ultimo ragazzo no, per niente. Del mio penultimo ragazzo sì, mi piace molto. È in gamba, mi piace molto”

Chiaro il riferimento ad Arianna Cirrincione visto che dopo la fine della sua relazione con Andrea Cerioli Valentina Rapisarda ha vissuto un altro legame importante con un ragazzo lontano dal mondo dello showbiz. Una liaison che sembrava seria ma che purtroppo non ha retto al tempo. Oggi infatti la Rapisarda è single.

Dunque sembra mutato il pensiero di Valentina nei confronti della coppia formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. La storia d’amore, con tanto di convivenza, tra Valentina e Andrea non è finita nel migliore dei modi e i due non hanno mantenuto alcun rapporto.

Nel corso degli anni la Rapisarda non ha lesinato qualche frecciatina al suo ex compagno ma ora sembra tutta acqua passata. Tanto che Valentina ha ammesso, rispondendo ad un’altra domanda su Instagram, che rifarebbe tutto quello che ha fatto per amore.

Tra le tante pazzie una riguarda anche la storia vissuta con Andrea Cerioli: per amore dell’ex tronista di Uomini e Donne Valentina Rapisarda ha lasciato la sua Sicilia e si è trasferita a Bologna. Qui vive ancora e si trova molto bene, tanto che ha confidato che non ha alcuna intenzione di tornare nella sua città natale.

Nel corso dell’ask Valentina Rapisarda ha inoltre confessato che qualche tempo fa ha sostenuto un provino per il Grande Fratello che però è andato male. Oggi difficilmente potrebbe ottenere un altro colloquio visto che non ha alcun agente che può aiutarla nel mondo della televisione.

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Valentina Rapisarda ha iniziato a darsi da fare come influencer ma parallelamente continua a svolgere un lavoro normale: si occupa di tutela del cliente per una società bolognese.

Un lavoro che a Valentina piace molto e che l’ha resa pure più sicura di se stessa dopo aver superato il problema dell’anoressia.