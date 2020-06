Cercando Alaska 2 si farà? News e anticipazioni sulla seconda stagione

Cercando Alaska, ci sarà la seconda stagione? Tutte le news sulla serie tv in onda su Sky Atlantic

Cercando Alaska 2 ci sarà? La serie tv in onda su Sky è giunta all’ultima puntata della prima stagione, per questo adesso chi si è appassionato è in cerca di anticipazioni sulla seconda stagione. Ma la prima domanda da porsi è se si farà o meno una seconda stagione. La serie tv è tratta dall’omonimo romanzo di John Green del 2005, per cui è una storia che chi ha letto il libro conosce già. E conosce già il finale, e l’eventuale seguito. La serie originale è un’idea di Josh Schwartz e distribuita su Hulu nell’autunno del 2019. In Italia invece è arrivata a fine maggio e si concluderà stasera, con l’ultimo appuntamento di quattro su Sky Atlantic. Il protagonista della storia è Miles, un ragazzo timido e impacciato che si reca alla Culver Creek in cerca del “Grande Forse”, una frase contenuta nelle ultime parole dello scrittore François Rabelais. Miles si innamora perdutamente di Alaska Young, una giovane e intraprendente ragazza ma un po’ singolare.

Cercando Alaska 2 si farà? Le anticipazioni in vista del gran finale su Sky

Dopo aver seguito le avventure del gruppo di studenti della Culver Creek viene spontaneo chiedersi se si farà Cercando Alaska 2. Ebbene, le prime news non parlano di una seconda stagione. Hulu non ha annunciato nessun rinnovo della serie tv e nessuno per ora si è mostrato interessato a produrre una nuova stagione. Gli otto episodi che compongono la serie infatti raccontano interamente la storia del romanzo di Green, per cui è improbabile pensare che ci sia un ulteriore sviluppo della storia. Inoltre, anche lo scrittore ha ammesso che è difficile pensare a una seconda stagione di Cercando Alaska. Queste al momento le news sulla serie tv, che quindi saluterà il suo pubblico con gli ultimi due episodi in onda stasera su Sky Atlantic. Non rivedremo i personaggi di Cercando Alaska, ma… C’è sempre un ma.

La seconda stagione di Cercando Alaska non ci sarà: ecco perché

Non è da escludere infatti che un domani possa arrivare una nuova storia scritta e costruita su uno dei personaggi della serie, magari proprio su Miles. Potrebbe esserci quindi una specie di spin-off, ma è sicuro che bisognerà dire addio ad Alaska. La giovane infatti perde la vita in uno scontro con un’auto della polizia dopo essere scappata dalla scuola in quella che è stata l’ultima notte tutti insieme nella stessa. Già il fatto che la protagonista muoia e che il titolo della serie tv porti il suo nome può far intuire che non ci sarà un seguito. Forse Miles incontrerà un’altra ragazza in un eventuale nuovo romanzo? Questo non cambierebbe comunque il futuro di Cercando Alaska: la seconda stagione non ci sarà.