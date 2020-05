Cercando Alaska: numero puntate, cast, repliche, libro, location

Cercando Alaska, quante puntate sono? Tutto ciò che c’è da sapere sulla serie tv in onda su Sky

Cercando Alaska è la nuova serie tv in onda su Sky. Dopo il successo di Diavoli, e in attesa di Gomorra, la nuova serie pronta ad appassionare gli spettatori di Sky Atlantic è tratta da un romanzo di John Green. Cercando Alaska si ispira a un libro infatti che ha lo stesso titolo della serie. L’autore è conosciuto anche per Colpa delle stelle, ma il libro Cercando Alaska è stato il suo primo grande successo del 2005. Quante puntate sono? La serie è formata da otto episodi che andranno in onda su Sky divise in quattro prime serate, quindi a conti fatti il numero di puntate di Cercando Alaska è quattro. Le repliche degli episodi, come sempre, andranno in onda quasi ogni giorno e in diversi orari nell’arco della giornata: vi consigliamo di consultare la guida tv Sky, visto che non ci sono giorni prestabiliti.

Cerando Alaska, la serie Sky ispirata al libro di John Green: le location

Siete curiosi di scoprire le location di Cercando Alaska? La storia con Miles protagonista è stata girata in diverse città degli Stati Uniti, ma a incuriosire il pubblico sarà forse la scuola. Questo è infatti l’ambiente principale: la scuola di Cercando Alaska esiste davvero? La risposta è sia sì sia no, nel senso che la Culver Creek Academy è frutto dell’immaginazione dello scrittore, che allo stesso tempo si ispira al campus che lui stesso ha frequentato in gioventù. Gli ambienti prendono quindi ispirazione dalla Indian Springs School di Birmingham. Tra le città in cui sono stati girati gli episodi di Cercando Alaska sono Amite, Loranger, Mandeville, Hammond e Covington, oltre a Birmingham.

Cast Cercando Alaska, gli attori e i personaggi della serie tv

Di seguito trovate l'elenco del cast completo di Cercando Alaska, con i nomi degli attori e i relativi personaggi: