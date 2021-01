Centovetrine, Jgor Barbazza e Linda Collini: presto genitori, figlio in arrivo

Centovetrine è stata una bella realtà nel panorama televisivo italiano. Sul set sono nati pure tanti amori, come quello tra Jgor Barbazza e Linda Collini. Lui indossava i panni di Damiano Bauer mentre lei era Cecilia Castelli. Sul set hanno vissuto una travolgente love story e tra un ciak e un bacio scenico i due attori sono stati travolti dalla passione. Subito sono andati a vivere insieme, condividendo tutto, lavoro e vita privata e oggi festeggiano l’undicesimo anno d’amore.

Jgor Barbazza e Linda Collini stanno ancora insieme e stanno per diventare genitori per la prima volta. A Tv Mia la coppia ha svelato la gravidanza, che è ormai agli sgoccioli. Il parto di Linda è infatti previsto per metà febbraio. La Collini ha scoperto di essere incinta durante il primo lockdown italiano e ha vissuto la dolce attesa con grande serenità.

Pochi i sintomi che hanno disturbato l’ex protagonista di Centovetrine: solo un po’ di nausea e tanto sonno. Jgor Barbazza spera di poter assistere al parto, cosa un po’ difficile da quando è esplosa l’emergenza Coronavirus in Italia. Sul nome del nascituro la coppia ha preferito mantenere il massimo riserbo: lo svelerà solo dopo la nascita. Tra l’altro non è stato ancora chiarito se si tratterà di una maschietto o di una femminuccia.

Cosa fanno oggi Jgor Barbazza e Linda Collini, Damiano e Cecilia di Centovetrine

A cinque anni dalla chiusura di Centovetrine, Jgor Barbazza e Linda Collini continuano a lavorare nel mondo dello spettacolo. Lui è stato protagonista di diverse fiction di successo come Don Matteo, Sacrificio d’Amore e Provaci ancora Prof.

Non sono mancate le soap: nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore ha ricoperto il ruolo del malvagio Oscar Bacchini, il marito della capo commessa Clelia Calligaris. In Un posto al sole è stato invece il fisioterapista Daniele Improta.

Linda Collini, che diventerà mamma per la prima volta a 38 anni, si è invece dedicata prevalentemente al teatro e al doppiaggio dopo l’addio a Centovetrine. Ha pure ripreso in mano gli studi e qualche mese fa si è laureata, anche se non ha specificato in cosa.