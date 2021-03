Centovetrine, Jgor Barbazza e Linda Collini: è nata la figlia della coppia

By

Jgor Barbazza e Linda Collini sono diventati genitori. Di recente è nata la prima figlia della coppia, famosa per aver partecipato qualche anno fa a Centovetrine. I due attori si sono conosciuti e innamorati proprio sul set della famosa soap opera di Canale 5, che ha chiuso i battenti nel 2016. Dopo aver annunciato la gravidanza su Tv Mia, la Collini e il compagno (famosi per i ruoli di Cecilia e Damiano) hanno confermato su Instagram la nascita della piccolina.

La bambina è venuta al mondo lo scorso 13 febbraio. Il nome scelto? Nina. Un nome molto amato dai Vip italiani. Si chiama così la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, arrivata nel 2020. Ha quasi sei anni, invece, Nina Sarcina, erede del cantante Francesco e dell’ex moglie Clizia Incorvaia. Nel 2012 anche il conduttore Alessandro Cattelan ha scelto questo nome per la sua primogenita.

Nina è un nome di origine ebraica e significa bella. L’onomastico si festeggia il 15 dicembre in ricordo di Santa Nina martirizzata in Georgia nel IV secolo.

Cosa fanno oggi Jgor Barbazza e Linda Collini, Damiano e Cecilia di Centovetrine

A cinque anni dalla chiusura di Centovetrine, Jgor Barbazza e Linda Collini continuano a lavorare nel mondo dello spettacolo. Lui è stato protagonista di diverse fiction di successo come Don Matteo, Sacrificio d’Amore e Provaci ancora Prof.

Non sono mancate le soap: nella terza stagione de Il Paradiso delle Signore ha ricoperto il ruolo del malvagio Oscar Bacchini, il marito della capo commessa Clelia Calligaris. In Un posto al sole è stato invece il fisioterapista Daniele Improta.

Linda Collini, che è diventata mamma per la prima volta a 38 anni, si è invece dedicata prevalentemente al teatro e al doppiaggio dopo l’addio a Centovetrine. Ha pure ripreso in mano gli studi e qualche mese fa si è laureata in Scienze della Comuniazione.

Jgor Barbazza è un grande tifoso della Juventus e, come mostrato su Instagram, ha ricevuto in regalo un baby completo della squadra bianconera con il nome della figlia Nina.