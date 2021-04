Celentano su Corona: “Unica via è Gesù. Fabrizio, leggi i Vangeli” (video)

By

Il celebre cantante milanese pubblica sul suo account Instagram un video-messaggio per Fabrizio Corona. Il commento di Asia Argento.

Adriano Celentano è tornato a parlare nelle ultime ore del caso Fabrizio Corona, che nelle ultime settimane ha diviso non poco l’opinione pubblica. Dopo le lettere a favore della scarcerazione dell’ex re dei paparazzi in quanto incompatibile con i suoi problemi di salute, il noto cantante gli ha dedicato un video.

Il breve filmato si può vedere nell’account ufficiale dell’artista su Instagram e dove è molto evidente tutta la sua preoccupazione per il figlio del celebre giornalista Vittorio Corona. Sulle note del brano ‘L’uomo nasce nudo’, Adriano lancia un suo messaggio Fabrizio Corona.

Quest’ultimo, un uomo sempre più fragile. E sono in situazioni così disperate, dove tutto appare nero, impossibile, che la cosa giusta da fare – per Celentano – è quella di aggrapparsi alla preghiera. Ricercare un Dio talvolta apparentemente assente, e confidare in un suo aiuto.

“Caro Fabrizio, è arrivato il tempo di scegliere….da che parte andare prima che sia troppo tardi” esordisce con queste parole il cantautore, per poi proseguire dicendo che “L’unica via è Gesù“. Insomma, senza di lui siamo esseri senza senso, morti ancor prima di essere nati.

Il molleggiato fornisce poi quasi una soluzione ai momenti più tormentati dell’uomo. Per lui, il massimo sollievo è quello di leggere ogni giorno prima di andare a letto qualche passo del Vangelo. Un unguento che lenisce i dolori e aiuta a rasserenare l’anima.

Celentano ritiene inoltre che proprio da ciò che non si riesce ad accettare che si può trovare la chiave di volta per affrontare l’ineluttabile e le avversità. Adriano confida nella bontà di Fabrizio, paragonandola a quella di Gesù: “Da qualche parte nel tuo corpo io vedo stampata la Sua figura“. A differenza di Fabrizio, però, Gesù fu condannato ingiustamente.

Nel giro di poche ore sono arrivati numerosi commenti al post condiviso da Celentano su Instagram. Tra i tanti si legge anche quello di Asia Argento. L’attrice, che ha avuto una frequentazione con Corona, ha scritto: “La spiritualità e l’altruismo saranno la sua rinascita“. Poi ha aggiunto che ciò che è stato predetto da Celentano sta già accadendo.

La Argento ritiene che Fabrizio sia già cambiato e per lui ora il suo scopo nella vita sarà più alto.