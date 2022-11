Celentano non sente gli ex allievi Amici, tranne una: “Vi dico chi è”

La maestra di danza della scuola di spettacolo di Mediaset si racconta in una nuova intervista rivelando con quali alunni è rimasta in contatto

Alessandra Celentano non è esattamente quel tipo di professoressa che ha grande piacere a rimanere in contatto con i suoi alunni. Al contrario, la temiibile maestra di danza classica della scuola di Amici ha sempre mantenuto anche al di fuori della scuola il suo aplomb glaciale, tenendo le dovute distanze dai suoi ex allievi.

La Celentano ha avuto l’occasione di raccontare in che rapporti è rimasta con i vecchi concorrenti di Amici in una recente intervista concessa nelle scorse ore a Tv Sorrisi e Canzoni. Al magazine diretto da Aldo Vitali, la docente ha rivelato che non ha mai avuto particolare interesse a mostrare anche il suo lato più personale e umano agli ex concorrenti, con un’eccezione eccellente.

C’è infatti stata una studentessa in passato, da sempre la sua chicca e oggi apprezzata professionista di danza classica, che ha oggi il privilegio di rivolgersi a lei con il tu: è Anbeta Toromani, la seconda classificata della seconda edizione del talent. Ecco cosa ha rivelato Alessandra Celentano in merito:

“Tendo a non avere contatti con loro. Se li incontro parliamo, abbiamo un buon rapporto, ma con pochissimi scambio il numero di telefono. Anche dopo dieci anni mi danno ancora del “lei”. La ballerina Anbeta è una delle poche eccezioni.”

Nell’intervista, la Celentano ha anche avuto la possibilità di raccontare (seppure per sommi capi) quella volta in cui litigò per davvero con Maria De Filippi, che fin dalla prima edizione l’ha voluta con lei in trasmissione. Per anni le due si sono beccate in diretta, ma la verità è che un vero e proprio scontro non c’è mai stato. Tranne in un’occasione, per l’appunto. A proposito, Alessandra Celentano ha rivelato:

“Non ricordo neanche perché ci fosse stata quella situazione di tensione. Quando si lavora ci sono divergenze o incomprensioni, però io sono per i chiarimenti. Se c’è stima reciproca sai che si può sbagliare, l’importante è farlo in buona fede.”

Quella volta che Alessandra Celentano dedicò un “vaffa” a Maria De Filippi in diretta

I telespettatori più affezionati si ricorderanno di certo di quella volta che la maestra Celentano, nel corso di una puntata del serale, mandò a quel paese la conduttrice. La De Filippi provocò la docente mentre si stava svolgendo una sfida fra i due ballerini Vito Conversano e Denny Lodi (vincitore dell’edizione 2011) e la Celentano rispose, piccata: “Maria scusa ma se io ti mandassi a fan…. così davanti a tutti?”. La De Filippi, stupita, riprese la docente con un “Ma Alessandra!” che risuonò minaccioso in tutto lo studio.

Nel corso degli anni, per il resto, le due hanno sempre dato dimostrazione di essere amiche e complici. Alessandra Celentano, piuttosto, ha dedicato molti dei suoi j’accuse nei confronti dei colleghi di danza modern e hip hop, Raimondo Todaro e Veronica Peparini su tutti.