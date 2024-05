Celentano, futuro ad Amici o Ballando Con Le Stelle? La risposta

Alessandra Celentano è l’insegnante più longeva del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. In molti si sono domandati se verrà riconfermata anche per l’edizione dell’anno prossimo. In una recente intervista la maestra ha tolto ogni dubbio a riguardo, rispondendo alla domanda se l’avremmo vista ancora nella scuola di Amici oppure nel dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci Ballando Con Le Stelle. Ecco qual è stata la sua risposta.

Durante una sua ospitata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Alessandra Celentano si era rivelata una grande fan di Ballando Con Le Stelle. Questa sua affermazione aveva quindi fatto pensare ai fan che potesse passare sulla Rai per partecipare allo show di Milly Carlucci e non essere confermata quindi per la prossima edizione di Amici. L’insegnante di danza ha voluto fare chiarezza una volta per tutte. In una recente intervista con Superguida Tv, ha difatti rivelato quale sarà il suo futuro e se la vedremo ancora nel talent della De Filippi oppure se il suo destino sarà a Ballando Con Le Stelle. Celentano ha affermato di non avere alcun dubbio: l’anno prossimo sarà ancora ad Amici.

Queste le parole di Alessandra a Superguida Tv in risposta alla domanda:

Se torno? Ma certo, spero di sì.

Insomma niente paura per i suoi fan, il futuro di Celentano è ad Amici.

Le precedenti dichiarazioni

Già in un’altra intervista rilasciata a TvBlog Alessandra Celentano si era espressa circa la possibilità di passare a Ballando Con Le Stelle. Anche in quell’occasione aveva affermato che, nonostante il programma le piacesse molto, non avrebbe tradito Amici. Le sue parole a qualcuno sono suonate anche come una frecciatina nei confronti di un collega che, a differenza sua, è passato proprio da una trasmissione all’altra. Stiamo parlando di Raimondo Todaro, insegnante di danza ad Amici come lei, che dopo essere stato un ballerino di Ballando Con Le Stelle per tanti anni ha deciso di passare su Canale 5 e partecipare al talent di Maria De Filippi come maestro.

Qui di seguito quanto dichiarato all’epoca da Celentano a TvBlog:

Se farei Ballando con le Stelle? Lì c’è danza, certo, ma è una cosa completamente diversa. Sinceramente non ci ho mai pensato. Amici ormai per me è casa e famiglia. Sono tanti anni che son qui, ho un rapporto splendido con tutti e con Maria. Quindi, ripeto, non ci ho mai pensato. E non sono una traditrice! Se torno ad Amici l’anno prossimo? Mai dire mai, ma penso e spero di sì; noi abbiamo contratti annuali, che vanno rinnovati. Qualcuno mi dice: “Amici senza di te non esisterebbe”. Io rispondo che non è così. Comunque io non sono una traditrice.

Stando alle sue parole, quindi, il futuro di Alessandra Celentano sarebbe ad Amici.