Celebrity Hunted Italia, parla la produzione: retroscena su vip e fughe

Celebrity Hunted Italia, cosa si nasconde dietro il primo real life thriller italiano

Cacciatori o Fuggitivi, voi da che parte state? Questa è l’idea del nuovo real life thriller targato Amazon Prime: Celebrity Hunted Italia. Un’idea che ha dato il via ad un progetto più ambizioso, arricchito da volti noti del panorama televisivo italiano e reso possibile grazie alla coordinazione di esperti, tra produttori e detective. Ma cosa si nasconde nelle retrovie di questo nuovo reality? Alcuni uomini chiave della produzione lo hanno svelato a Tv Sorrisi e Canzoni.

Celebrity Hunted Italia: le rivelazioni della produzione

“Non potevamo correre il rischio che un’informazione in mano ai Cacciatori arrivasse ai Fuggitivi o viceversa; perciò i due gruppi hanno produzioni totalmente separate, è stato come creare due programmi insieme” rivela Dante Sollazzo di EndemolShine, a proposito di questa nuova scommessa italiana. Per i Fuggitivi, tra cui Fedez e Totti, tutto è iniziato all’alba di una mattinata romana, quando, una volta riuniti davanti al Colosseo, hanno cominciato a far perdere le proprie tracce, pur sempre seguiti da un cameraman. Obiettivo: non farsi catturare dai Cacciatori che possono contare anche su una task force guidata da Alfredo Mantici, ex capo dei servizi segreti italiani.

I pro e i contro di Celebrity Hunted Italia

Sicuramente per riuscire ad arrivare alla fine dei 14 giorni da fuggitivi bisogna giocare d’astuzia e d’anticipo come conferma Alfredo Mantici, Il Grande Capo dei Cacciatori. Senza dubbio, punto di forza dei vip in fuga sono i fan “chi direbbe di no a Totti se chiedesse di essere ospitato per una notte?” rivela Mantici ed aggiunge “ma quel che conta davvero è la logica. Per noi, per esempio, seguire le tracce non è abbastanza. Il cacciatore non può accontentarsi di seguire le mosse di chi fugge, deve prevederle“. Stessa regola vale anche per i Fuggitivi dato che il pensiero ricorrente dei vip in incognita non deve essere altro che “cosa si aspettano che faccia?“. Staremo a vedere chi è la vera volpe di questo gioco.