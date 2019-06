Cecilia Rodriguez posta video GF, il giorno dopo lasciò Monte: memorie

Cecilia Rodriguez posta un video intenso del Grande Fratello Vip, il giorno dopo lasciò Monte: 29 ottobre 2017, memorie. Francesco intanto smentisce l’ultimo gossip che lo ha riguardato

Effetto nostalgia per Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen ha pubblicato un video relativo alla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Non un video qualunque, ma un filmato che fa riferimento a uno dei momenti più importanti della sua avventura nel reality e, più in generale, della sua vita, visto che proprio in quelle 48 ore la sua esistenza prese un’altra direzione. Infatti, di lì a poco, lasciò Francesco Monte, suo fidanzato storico, iniziando la frequentazione di Ignazio Moser. Frequentazione che via via si è tramutata in una relazione solida e piena d’amore. Tutto ebbe inizio da quel 29 ottobre 2017, quando…

Le 48 ore in cui Cecilia decise di lasciare Francesco e proseguire con Ignazio

29 ottobre 2017, luci spente, camera da letto: distesi, Cecilia e Ignazio si accarezzano, si baciano, si scambiano tenere effusioni, captate dalla telecamera a infrarossi del reality. Questo il video che la Rodriguez ha fatto spuntare nelle ultime ore tra le sue Stories Instagram, quasi come se fosse stata colta da un effetto piacevolmente nostalgico, ripensando a quando cominciò la sua nuova vita sentimentale al fianco di Ignazio. Eh sì, perché meno di 24 ore dopo, il 30 ottobre, l’argentina ebbe il noto faccia a faccia con Francesco Monte, che entrato nella Casa più spiata d’Italia, si sentì dire, riassumendo, che la love story era giunta al capolinea. “Pensa a te, non pensare più a me”, un passaggio emblematico pronunciato dalla sorella di Belen in qull’occasione.

Monte e Cecilia: l’addio e la nuova vita

Da quel 30 ottobre 2017 le strade di Monte e di Cecilia si sono separate senza più incontrarsi. Lei ha iniziato una felice relazione con Moser, che tutt’ora dura e pare solidissima, lui ha avuto diverse storie senza però più trovare la ragazza ‘speciale’ con cui portare avanti un durevole ‘progetto d’amore’. Ultima sua love story naufragata è quella con Giulia Salemi. Scherzo del destino, i due si conobbero proprio in quella Casa in cui Francesco fu lasciato da Cecilia, quella del Grande Fratello Vip.

Monte smentisce l’ultima gossip su di lui

Nelle scorse ore è circolato un nuovo gossip sull’ex tronista. Sul web è spuntata una foto che lo ritrae in Stazione Centrale a Milano in compagnia di una ragazza misteriosa. Qualcuno ha inizialmente pensato che fosse Maria José, una modella spagnola accostata proprio a Monte di recente (il pugliese ha smentito il flirt). Tuttavia non si tratta dell’iberica, in quanto si può facilmente notare che non ha gli stessi suoi tatuaggi. Chi è? Al momento non si sa. Ciò che si sa è che Francesco ha smentito anche questo ultimo chiacchiericcio, piazzando due like emblematici.