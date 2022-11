Cecilia Rodriguez veste Shein come Belen e accade l’impensabile

By

Cecilia Rodriguez segue le orme di Belen. A poche ore di distanza dal post della conduttrice che promuove alcuni abiti del marchio Shein ecco arrivare la stessa sponsorizzazione da parte della futura moglie di Ignazio Moser. La 32enne ha indossato per l’occasione un abito lungo e nero del brand cinese mentre nelle stories ha sfoggiato alcune magliette e jeans sempre della medesima azienda.

La differenza sostanziale? Praticamente nelle reazioni degli utenti. Mentre Belen è stata letteralmente sommersa dalle critiche per la scelta di pubblicizzare un brand come Shein – accusato in un’indagine inglese di sfruttamento del personale, scarsa qualità e favoreggiamento all’inquinamento ambientale – alla sorella Cecilia sono state rivolte solo parole al miele.

Tutti i follower di Cecilia Rodriguez si sono complimentati per la sua bellezza ed eleganza, elogiando la scelta del capo Shein messo in mostra. C’è chi ha addirittura chiesto dettagli sul codice sconto dell’influencer in modo tale da avere qualche riduzione di prezzo sul popolare e-commerce.

Insomma, due pesi e due misure nei confronti delle sorelle Rodriguez. Certo, c’è da dire che Belen è molto più famosa, chiacchierata e seguita di Cecilia. La moglie di Stefano De Martino conta oltre 10mila follower e in dieci anni di carriera è diventata una delle soubrette più note in Italia. Forse la più famosa, grazie anche alle sue appassionanti storie d’amore.

Cecilia Rodriguez, invece, è seguita solo su 4.7 milioni di follower e ha un percorso televisivo decisamente diverso. Fino alla partecipazione al Grande Fratello Vip, avvenuta nel 2017, e alla storia d’amore con Ignazio Moser, Cechu era conosciuta solo ed esclusivamente come sorella di Belen (e per la relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Francesco Monte).

Rispetto alla primogenita di casa Rodriguez, Cecilia è poco affine al mondo dello spettacolo, come più volte rimarcato dalla diretta interessata. Non sa cantare o ballare come Belen e il suo futuro lavorativo è più concentrato sui social network e sul mondo dell’imprenditoria (è proprietaria insieme a Belen dei marchi Me Fui e Hinnominate).

Ad ogni modo Belen Rodriguez non ha replicato alle critiche ricevute per la scelta di sponsorizzare Shein, anzi. Ha preferito tacere, scegliendo di andare dritta per la sua strada da influencer, incurante dell’ultima polemica che l’ha travolta.