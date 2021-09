Cecilia stupenda a Venezia da ‘single’: Ignazio sgridato da papà Francesco

Cecilia Rodriguez sbarca sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un abito magnifico firmato Lia Stubbla, stilista sopraffina che tra le altre vip è stata scelta spesso da Ilary Blasi. Spacco profondo, taglio elegante, tinte color cielo poco prima del crepuscolo per l’argentina che si è presentata in laguna sola soletta in versione ‘single’. Vale a dire senza il suo Ignazio Moser che è rimasto a Milano. No, nessuna crisi all’orizzonte: il trentino ha anzi elogiato attraverso delle Stories Instagram la compagna, definendola “Queen”, segno di forte apprezzamento verso la sua dolce metà.

Ma perché Moser stavolta non si è recato a Venezia? I motivi non sono stati resi noti. Quel che si sa è che nelle scorse ore il giovane è stato impegnato come baby sitter dei nipotini e come dog sitter degli amici a quattro zampe. A dargli una mano nonna Veronica e nonno Gustavo Rodriguez, rispettivamente madre e padre di Belen, Cecilia e Jeremias.

Ignazio, nelle scorse ore, si è anche mostrato assieme a Nicola Ventola, ex calciatore con il quale ha in ballo dei progetti professionali. A proposito di progetti lavorativi: di recente, sul percorso intrapreso dal trentino, si è pronunciato il padre Francesco Moser, leggenda del ciclismo. L’ex sportivo, intervenuto nelle scorse ore ai microfoni di Estate in Diretta su Rai Uno, ha parlato di biciletta e si è lasciato sfuggire anche una piccola ‘sgridata’ nei confronti del figlio.

Francesco Moser, la frecciatina al figlio Ignazio

Quando gli è stato chiesto cosa ne pensasse della carriera di Ignazio, che dopo il Grande Fratello Vip 2 è diventato un personaggio pubblico e televisivo, oltreché popolare sui social, ha risposto così: “Anche lui correva in bici, se avesse continuato a correre forse era meglio…” Una stoccatina. Anzi, una stoccatona. D’altra parte l’ex campione delle due ruote ha sempre predicato lavoro duro, tenendosi alla larga dai riflettori mediatici gossippari e televisivi. Sono infatti rarissime le volte che interviene sull’operato del figlio.

Nonostante la frecciata, Ignazio ha ottimi rapporti con la sua famiglia. A testimoniarlo il fatto che più volte durante l’anno torna in Trentino a trovare mamma e papà, accompagnato quasi sempre da Cecilia. Insomma, Francesco avrebbe forse preferito che il figlio imboccasse un’altra strada, ma ciò non ha innescato un deterioramento dei loro rapporti.