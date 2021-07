Cecilia Rodriguez sorride come mai prima d’ora: come e perché è rinata

Sorride Cecilia Rodriguez come mai ha fatto prima d’ora; è un sorriso diverso rispetto a quelli esternati in passato, più maturo, consapevole e rilassato. A 31 anni la modella argentina sta vedendo i tasselli della sua vita privata e professionale andare ognuno al posto giusto. Sembra lontano l’agosto 2020, quando il mondo le sembro crollare: fu il momento più difficoltoso, quello da dentro o fuori. Provare a ricucire la relazione con Ignazio Moser, sulla quale aveva puntato tutto (lasciando persino in diretta tv il suo storico fidanzato Francesco Monte), oppure leccarsi le ferite nell’attesa che diventassero cicatrici da guardare con nostalgia?

Cecilia scelse bene, con il senno di poi: dopo un periodo di riflessione e di confronto con la propria famiglia (il ‘Clan Rodriguez’, durante i momenti no di uno dei suoi membri, si compatta e fa quadrato), decise di darsi un’altra possibilità con Moser. Si sussurrò di tradimenti da parte di lui (versione mai confermata dai diretti interessati che non hanno mai rivelato le reali cause della crisi). Emersero anche problemi di coppia: si mormorò che la sudamericana fosse troppo gelosa, tanto da togliere il respiro a Ignazio. Non solo: si disse anche che lei spingeva parecchio per nozze e figli, ricevendo puntualmente picche dal compagno.

E adesso? Cosa è cambiato? Parecchio: dopo la crisi la coppia, per prima cosa, si è esposta molto meno pubblicamente, centellinando le interviste e le dichiarazioni private. Meglio starsene tranquilli, cercare soluzioni al riparo dal chiacchiericcio e recuperare il legame incrinatosi: missione compiuta. E infatti Cecilia, di recente, ha confidato che sta “molto bene” e che “è un periodo sereno” perché “tutte le cose” che le “stanno attorno sono molto positive”.

Quelle cose che le stanno attorno sono la famiglia, la neo nipotina Luna Mari e naturalmente Moser. L’idea del matrimonio, al momento, l’ha archiviata. Non quella di avere un figlio: di recente ha infatti confidato che l’ipotesi di metter su famiglia è tutt’altro che remota, stavolta incassando l’appoggio di Ignazio. Ora si rema tutti nella stessa direzione. A ciò si aggiunge che sia lei sia il trentino continuano a raccogliere soddisfazioni professionali. Insomma, l’equilibrio sentimentale è stato ritrovato, il lavoro va a gonfie vele e la family Rodriguez è più unita che mai, al settimo cielo per la nascita di Luna Mari: la rinascita di Cecilia è completata!