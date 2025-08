Cecilia Rodriguez sulla gravidanza: chili presi e data del parto

Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, ha risposto su Instagram ad alcune domande da parte dei suoi follower in merito alla sua attuale gravidanza. Qualche mese fa, difatti, la minore delle Rodriguez ha annunciato di essere incinta della sua prima figlia. Con un box domande, Chechu ha svelato quanti chili ha preso nell’ultimo periodo e quale potrebbe essere la presunta data di nascita della sua bambina.

Cecilia Rodriguez: chili presi e quando nascerà la figlia

Qualche mese fa Cecilia Rodriguez ha annunciato di essere incinta. Lei ed Ignazio Moser aspettano nello specifico una bambina, che si chiamerà Clara Isabel. Nelle ultime ore la sorella di Belen ha voluto rispondere con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram ad alcune domande da parte dei suoi follower in merito alla sua attuale gravidanza. In particolare la minore delle Rodriguez ha svelato quanti chili ha preso e come sta reagendo al cambiamento del suo corpo.

Nello specifico Cecilia ha rivelato di aver preso tredici chili dall’inizio della gravidanza, attualmente al settimo mese. In particolare ha precisato di averne presi tre al mese ma non tutti i mesi. Ha spiegato di essersi dovuta abituare ai cambiamenti dinanzi allo specchio ma di stare vivendo tranquillamente la situazione. Ha affermato di stare trascorrendo la sua gravidanza con serenità e che sta mangiando sano, in particolare ha voglia di carboidrati, di frutta e di verdura. Ha invece abbandonato gli hamburger e le patatine. Ha infine aggiunto di starsi godendo questa nuova versione di sé, anche se più in carne.

Cecilia ha anche rivelato quando potrebbe nascere Clara Isobel. Nello specifico la minore delle Rodriguez potrebbe partorire nel mese di ottobre, precisamente verso metà mese. Di conseguenza la bambina potrebbe essere del segno della bilancia o dello scorpione. In merito al nome della piccola, Chechu ha spiegato che Clara Isobel è il nome della sua nonna materna e lo ha scelto per tale motivo, essendoci legata. La proposta è piaciuta ad Ignazio. Rodriguez ha poi ammesso che, inizialmente, lei e Moser pensavano che sarebbe nato un maschietto e perciò in un primo momento stavano pensando a nomi maschili.