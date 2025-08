Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis insieme prima del parto: Ignazio commosso

Si sono conosciute tanti anni fa, all’epoca Giulia De Lellis era fidanzata con Andrea Damante e Cecilia Rodriguez aveva appena iniziato la storia d’amore con Ignazio Moser. Nonostante i vari cambiamenti e il passare del tempo, le due non si sono perse di vista, anzi il destino ha voluto che entrambe diventassero mamme quasi contemporaneamente di due bambine. Nell’attesa, le due amiche si sono viste per gli ultimi preparativi prima della nascita e il marito della modella argentina ha immortalato il dolce momento, facendo commuovere il web che le segue.

Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez future mamme: la dolce foto

Manca sempre meno all’arrivo di Penelope e Clara Isabel, così le future mamme Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez non perdono occasione di godersi insieme gli ultimi momenti con il pancione. Ignazio Moser ha condiviso sui social una foto commovente, in cui la dolcezza ha avuto la meglio. L’influencer e la modella stanno preparando la valigia per l’ospedale di colei che dovrebbe partorire per prima.

Chi partorisce prima

Secondo quanto riferito dalle future mamme, a partorire prima sarà Cecilia Rodriguez. La modella argentina, infatti, finisce il tempo a ottobre 2025 mentre l’influencer romana a novembre 2025. Le due bambine, dunque, avranno soltanto un mese di differenza.

La gravidanza di Cecilia Rodriguez

L’ultimo anno per Cecilia Rodriguez non è stato semplice. La modella argentina ha dovuto affrontare un periodo molto delicato a causa dell’incidente del padre ma proprio in mezzo a tutto questo è arrivata la lieta notizia: una gravidanza. Sappiamo che per lei e Ignazio non è stato facile. I due hanno dovuto effettuare diverse visite, per questo motivo, hanno deciso di mantenere il segreto il più a lungo possibile, un po’ per scaramanzia e un po’ per privacy. Oggi, però, la coppia non vede l’ora di conoscere Clara Isabel, la bambina che presto arriverà e renderà la loro vita ancora più bella.

La gravidanza di Giulia De Lellis

La gravidanza di Giulia De Lellis è stata un fulmine a ciel sereno per tutti, forse anche per mamma e papà Tony. L’influencer e il cantante hanno scoperto di diventare presto genitori poco dopo l’inizio della loro relazione. Proprio durante questa dolce attesa, i fan hanno conosciuto il lato più tenero di entrambi. Presto nascerà Penelope e la giovane romana sta preparando tutto affinché ogni cosa vada nel verso giusto. Nonostante il pancione, Giulia ha seguito il fidanzato anche in alcune tappe dei suoi concerti, a dimostrazione del fatto che è la sua fan numero uno.