Cecilia Rodriguez torna sulla rottura con Monte: “Sentivo cose strane”

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez si confessano: cosa accadde nel profondo al GF quando lei stava con Monte. La coppia ora è pronta per un figlio

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, segnali dalla quarantena: la coppia, sbocciata al GF Vip 2, sta trascorrendo la reclusione forzata in Trentino, nelle tenute del padre dello sportivo. Nelle scorse ore la sorella di Belen e il 27enne si sono raccontati al magazine Chi, con una diretta sul profilo Instagram del settimanale. “Peso 93 kg, rispetto ai 102 kg che pesavo a Milano prima di venire qui. La dieta di Checco, mio padre, la consiglio a tutti. Ridendo, dico che mi ci è voluta la quarantena per farmi lavorare”, ha esordito Ignazio. Spazio poi all’inizio della love story, avvenuto nella Casa più spiata d’Italia…

“Quando Ignazio mi sorrideva e mi passava vicino, ho capito che qualcosa di importante stava succedendo”

Cecilia, a proposito dell’addio a Francesco Monte, confida che è accaduto qualcosa di profondo dentro di lei. “Io ero la più compromessa, ero fidanzata – ha spiegato Cecilia -. Dopo alcuni giorni al GF Vip sentivo dentro di me cose strane. Quando mi sorrideva e mi passava vicino Ignazio, ho capito che qualcosa di importante stava succedendo. Quella volta ho ascoltato il mio cuore”. Le fa eco Ignazio: “Prima del GF qualche casino l’ho combinato con le donne. Su di lei mi dicevano: ‘Lei è super fidanzata, impossibile’. Pure lei continuava a dire: ‘Sono fidanzata…’. Poi ho capito che forse non ero il maschietto solo con cui giocare nel programma.”

Ignazio e Cecilia: voglia di famiglia

“Abbiamo iniziato a parlare di mettere su famiglia – ha raccontato l’argentina -. E qui in Trentino potrebbe essere ideale. Su questo siamo d’accordo, cioè sul fatto di poter crescere un bambino qui. Sarebbe diverso crescerlo in un posto come Milano. A Santiago (figlio di Belen, ndr) non manca niente, è un genio. Però io lo crescerei in un posto come questo, dove siamo ora.” Ma quindi? Il bebè arriverà a breve oppure no? “L’età c’è, l’amore c’è, il tempo pure. Insomma… c’è tutto”, ha dichiarato la Rodriguez. Ignazio ha sorriso. Forse stavolta ci siamo davvero, la cicogna potrebbe arrivare prestissimo.