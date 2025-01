Cecilia Rodriguez rompe il silenzio sul padre. Come sta veramente

Cecilia Rodríguez è una dei personaggi della televisione più amata dagli italiani. Si è fatta conoscere meglio durante la sua partecipazione al Grande Fratello dove si è innamorata di Ignazio Moser, il suo attuale marito. I due sono molto uniti e non perdono occasione di condividere alcuni momenti della loro vita sui social. La coppia è molto seguita e negli ultimi tempi migliaia di follower si è preoccupata ed ha supportato la modella argentina dopo aver appreso la notizia dell’incidente del padre. Gustavo Rodríguez, infatti, è stato vittima di un tragico episodio che ha messo a dura prova la sua salute. Per fortuna, però, con il passare del tempo le sue condizioni stanno migliorando ed oggi la figlia ha voluto aggiornare i suoi fan.

Come sta il padre di Cecilia Rodriguez

Gustavo Rodriguez è stato coinvolto in un incidente che ha colpito duramente lui e la sua famiglia. Tuttavia, nonostante il dolore e la preoccupazione la moglie e i figli non hanno mai perso la la speranza, anzi, l’hanno supportato e sostenuto sempre, condividendo tutto sui social.

Nelle ultime ore, Cecilia ha pubblicato una storia su Ig in cui ha spiegato come sta attualmente il padre che da qualche giorno è tornato a casa. Lo ha definito un leone, un simbolo di forza, determinazione e resilienza. L’aggettivo non è stato casualmente poiché descrive perfettamente il modo in cui Gustavo ha vissuto fin dall’inizio la sua convalescenza.

“Tutti i giorni sta un poquito meglio” Ha affermato la modella argentina sotto ad una foto del matrimonio in cui si mostra a braccetto con il padre.

Mentre il padre recupera le energie e continua le cure per riprendersi completamente, Cecilia non perde occasione di trasmettere positività e amore attraverso le sue storie sui social. In ogni post, infatti, la modella argentina si mostra felice di vedere il papà fuori pericolo. “Dopo la tempesta c’è sempre il sole”, ha affermato, consapevole che il periodo di ripresa è ancora lungo.

L’incidente

Gustavo Rodriguez è stato coinvolto in un incendio scoppiato all’improvviso e su cui ancora sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine. Il papà di Cecilia e Belen ha riportato ustioni sul 10 per cento del corpo oltre ad essere stato intossicato a causa del fumo. Pochi giorni fa, le figlie hanno pubblicato una foto insieme al padre e ai medici che lo hanno curato e salvato dopo il tragico episodio che ha vissuto.