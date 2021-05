Cecilia Rodriguez: rivelazioni sull’Isola dei Famosi e su Ignazio Moser

È diventato uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 Ignazio Moser. L’ex ciclista è cambiato molto da quando l’abbiamo conosciuto alla seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017 e proprio in quell’anno ha incontrato l’attuale compagna Cecilia Rodriguez. A loro insaputa divennero protagonisti di un triangolo amoroso molto chiacchierato e discusso con Francesco Monte. Con il trascorrere degli anni hanno dimostrato che la storia con l’argentina era tutt’altro che un’avventura nata tra le quattro mura della Casa di Cinecittà, tanto che ad oggi non ha avuto timore di lasciarla per prendere parte al reality ambientato sulle spiagge deserte dei Caraibi.

Intervistata dal settimanale Chi Cecilia Rodriguez ha ricordato la sua avventura all’Isola dei Famosi nel 2015. La ragazza ha parlato della sua esperienza fatta e confessando che quando l’ha fatta lei era piccola, era stata convinta dalla sorella Belen a farla, ma forse non aveva capito molto bene a cosa sarebbe andata incontro:

“Quando ero lì infatti volevo morire, mi chiedevo chi me lo avesse fatto fare e me la prendevo con mia sorella”

Nonostante le numerose difficoltà riscontrate, Cecilia Rodriguez ha precisato che L’Isola dei Famosi è stata una esperienza molto importante per lei.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presto genitori? Lei rompe il silenzio: “Non c’è fretta”

La modella ha fatto delle rivelazioni anche sul rapporto con Ignazio Moser. Ha raccontato di aver trascorso il primo lockdown di marzo 2020 insieme a lui e, grazie a questo, il loro legame è diventato sempre più forte. Nel dettaglio ha chiarito che i problemi ci sono in tutte le coppie, le differenze pure, ma non ha mai messo il suo amore nei suoi confronti.

In merito alla possibilità di avere un figlio da Ignazio, Cecilia ha confidato che non è una cosa urgente, ne parlano da tanto, immaginano come potrebbe essere il loro primo figlio, ma arriverà quando deve arrivare, non ha fretta.

Cecilia Rodriguez sulla lite Zorzi-Gilles Rocca: “L’educazione non si deve mai perdere”

Dopo aver partecipato alla puntata dell’Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez ha commentato la lite tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca scoppiata durante la diretta. Il comportamento assunto dall’ex fonico di Sanremo, che ha accusato l’influencer di essere famoso solo per i suoi follower, ha fatto storcere il naso ai suoi sostenitori. La sorella di Belen è intervenuta, confessando di non avere gradito l’atteggiamento assunto da Rocca nei confronti dell’opinionista del reality.