Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser all’Isola dei Famosi 2021 sono stati già messi alla prova dalla conduttrice. Ilary Blasi ha fatto un test alla coppia e ha messo in palio della verdura per il gruppo dei Primitivi, a cui si è unito Moser ieri sera appena sbarcato. Ilary ha fatto delle domande ai due che hanno risposto su una lavagnetta, dovevano coincidere tre risposte su quattro per vincere. Hanno sbagliato due volte, perdendo e rendendo anche inutile fare la quarta domanda. L’unica risposta corretta è stato il nome della prima fidanzata di Ignazio, ovvero Tamara. Hanno sbagliato invece come era vestita Cecilia in occasione del primo bacio, più una domanda sulla gelosia.

Nella domanda sulla scenata di gelosia c’è stata confusione, Ignazio ha capito una cosa mentre la Rodriguez un’altra. Sul primo bacio invece c’è stato parecchio rumore in studio dopo che hanno sbagliato, anche perché Cecilia ha fatto confusione con un’altra serata abbastanza cruciale del suo percorso al Grande Fratello Vip. Ignazio e Cecilia si sono dati il primo bacio nella Casa, non a caso ieri sera sui social in tanti hanno risposto alla domanda della Blasi in modo corretto. Al contrario dei diretti interessati! Ignazio ci è andato vicino, invece Cecilia ha sbagliato del tutto.

Si sono baciati dopo la festa di Halloween, quindi Moser ha scritto che Cecilia era vestita da zucca. Ci è andato vicino perché in realtà la fidanzata si era già cambiata, aveva tolto il vestito di Halloween che indossava durante la festa. Lo ha fatto notare proprio Cecilia oggi, rispondendo alle domande su Instagram. Con un pizzico di ironia, qualcuno le ha chiesto se ha rimosso il primo bacio con Ignazio. Lei ha risposto di no:

“Rimosso no, come si fa a rimuovere quei ricordi? Ma sapete che sotto pressione io non funziono bene. Anche se la verità è che non ero vestita né col pantalone rosso né da zucca”

Quando si sono baciati lei indossava la famosa camicia a quadri rossa e nera, ha anche pubblicato le foto di quel momento. Le ha pubblicate per giustificare il suo ricordo di indossare qualcosa di rosso, insomma ha scherzato un po’ con i fan. Ieri sera all’Isola dei Famosi lei aveva parlato del pantalone rosso che ha indossato quando ha lasciato Francesco Monte.