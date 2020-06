Cecilia Rodriguez rivede Belen dopo la quarantena: momento struggente immortalato da mamma Veronica

La famiglia Rodriguez si è riunita completamente. Anche Cecilia ha fatto ritorno a Milano dopo aver trascorso la tutta la quarantena in Trentino nelle tenute Moser, assieme al fidanzato Ignazio. Di mezzo c’è stata la crisi sentimentale e del tutto inaspettata tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E infatti Cechu si è subito fiondata dalla sorella maggiore per darle il proprio supporto in questo momento delicato della sua vita privata che attualmente rimane indecifrabile. A immortalare il momento struggente della ri-unione è stata Veronica Cozzani, la mamma delle due argentine, che attraverso i suoi profili social ha ritratto un abbraccio carico di affetto e sentimento.

Le sorelle Rodriguez si ricongiungono

Come è noto, durante il lockdown, nel capoluogo lombardo si è consumata la crisi tra De Martino e Belen. Al fianco della sudamericana ci sono stati i suoi genitori e l’immancabile fratello Jeremias che ha lanciato, di recente, delle stilettate a Stefano. A mancare all’appello era solo la compagna di Ignazio che dopo oltre due mesi di lontananza familiare oggi ha finalmente potuto riabbracciare tutti i congiunti. Resta ora da capire come si risolverà la burrasca sentimentale tra il ballerino e la modella. Inizialmente il gossip aveva parlato di presunte scappatelle di lui all’origine della crisi. Qualcuno aveva pure insinuato che ci fossero di mezzo le due famiglie. In realtà, pare che né la prima indiscrezione né la seconda fossero fondate. A fare luce sulla vicenda ci ha pensato nelle scorse ore il magazine Chi.

Cecilia, confidente preziosa di Belen Rodriguez

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini i problemi di Stefano e Belen sarebbero riconducibili soltanto a loro questioni private. Non ci sarebbero quindi stati fattori esterni a minare il legame. In molti ora si domandano come finirà la vicenda. Non è infatti chiaro se lo strappo d’amore sia definitivo oppure se resta dello spazio per ricucire. Una cosa è certa: ora Belen può contare su una spalla in più e su una confidente più che preziosa: Cecilia.