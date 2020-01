Cecilia Rodriguez svela in che rapporti è oggi con Francesco Monte

In che rapporti sono oggi Francesco Monte e Cecilia Rodriguez

Manca poco al debutto da conduttrice di Cecilia Rodriguez. Il prossimo 22 gennaio la sorella di Belen sarà al timone di Ex on the beach su MTV. Accanto all’affascinante argentina ci sarà il fidanzato Ignazio Moser, conosciuto due anni fa al Grande Fratello Vip. In occasione della presentazione del programma Cechu ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Mio, nella quale ha spiegato il suo rapporto con gli ex fidanzati. Tra i quali il più famoso resta Francesco Monte, mollato proprio durante il reality show di Canale 5. Da tempo i due hanno smesso di parlare dell’altro nelle rispettive interviste: ma in che rapporti sono oggi? A fare chiarezza sulla questione ci ha pensato proprio la cognata di Stefano De Martino…

Cecilia Rodriguez chiarisce il rapporto con l’ex fidanzato Francesco Monte

“Amicizia con un ex? Ma per carità! Se una storia è finita, è finita. Non sono il tipo di donna che riesce a mantenere rapporti anche se solo di facciata. Perché?”, ha dichiarato decisa Cecilia Rodriguez. La 29enne ha però mantenuto i rapporti con una sola persona: “Il mio primo fidanzato. Avevo quattordici anni quando sono stata in coppia la prima volta, in Argentina. Così, quando torno in Sud America, se lo incontro per strada lo saluto. Ma niente di più”. Dunque tra Cecilia e Francesco Monte non è rimasto alcun tipo di legame, neppure amichevole. E non a caso già da tempo la Rodriguez ha mollato l’agenzia di spettacolo di Stefano Monte, l’ex cognato, per affrontare nuove sfide professionali.

Amore a gonfie vele tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser dopo il GF Vip

Dimenticati tutti gli ex, oggi Cecilia Rodriguez è felice accanto a Ignazio Moser, con il quale ha di recente trascorso una lunga vacanza in Sud America. I due sognano di mettere su famiglia ma ora preferiscono concentrarsi sul lavoro. “Tutti vorrebbero vederci sposati e con un figlio. Di certo noi lo vogliamo, ma non è il momento. Quando arriverà non lo nasconderemo”, ha puntualizzato Cecilia.