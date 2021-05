Cecilia Rodriguez rapporto con Giulia Salemi: “Perché non la seguo più”

Cecilia Rodriguez è tornata a parlare del suo rapporto con Giulia Salemi. Le due si sono riviste all‘Isola dei Famosi: la modella argentina è stata invitata dalla produzione per sostenere il fidanzato Ignazio Moser mentre l’italo-persiana è stata chiamata a supportare la madre Fariba Tehrani.

Più volte si è parlato di litigi e incomprensioni tra Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi per via di un ex fidanzato in comune: Francesco Monte. Al Punto Z, il programma di Tommaso Zorzi su Mediasetplay, la sorella di Belen ha fatto chiarezza sulla situazione, lasciando intendere che Giulia non si è comportata molto bene nei suoi confronti.

Cecilia Rodriguez ha spiegato di aver conosciuto Giulia Salemi qualche anno fa, grazie ad alcuni lavori in comune. Entrambe sono delle influencer molto seguite in Italia. Tra le due è nata una certa simpatia che si è poi interrotta quando Giulia è entrata al Grande Fratello Vip nel 2018 e ha iniziato una relazione con Francesco Monte, ex storico di Cecilia.

La Rodriguez si aspettava almeno una chiamata dalla Salemi che, di fatto, non è mai avvenuta. A Cechu non è piaciuto poi il fatto che Giulia abbia iniziato una mezza storia con il fratello Jeremias e, allo stesso tempo, sentiva Andrea Iannone. Rivelazione, tra l’altro, fatta da Fariba Tehrani qualche tempo fa.

Un intreccio che non è proprio andato giù a Cecilia Rodriguez, che ha preferito tagliare i ponti smettendo di seguire Giulia su Instagram. Un gesto che ha spinto la Salemi a fare lo stesso. Cecilia ha però ribadito che oggi ritiene la Salemi una collega e nulla più. Il loro resta un rapporto civile.

Come reagirà Giulia Salemi a queste dichiarazioni di Cecilia Rodriguez? Tra l’altro qualche giorno fa Cecilia è stata pizzicata in compagnia di Pierpaolo Pretelli, attuale fidanzato di Giulia. I due sono stati beccati mentre facevano colazione insieme.

Al momento i diretti interessati non hanno dato spiegazioni. Molto probabilmente Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un incontro di lavoro visto che si sono visti alla luce del sole, senza nulla da nascondere.