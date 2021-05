Cecilia Rodriguez e Pretelli attovagliati a colazione: la paparazzata

La strana ‘coppia’: Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez attovagliati in quei di Milano, a colazione. A documentare l’incontro ci ha pensato il profilo Instagram Whoopsee. Ma di che avranno discusso i due? Tra l’altro gli ‘intrecci’ che riguardano l’ex velino e la sorella di Belen sono assai curiosi. Non tanto perché ci sia qualcosa da nascondere, quanto piuttosto per alcune coincidenze che li interessano. Coincidenze, sia chiaro, che tali rimangono. Ebbene: Pretelli in questo momento, come è arcinoto, condivide una relazione con Giulia Salemi che è l’ex di Francesco Monte. Quello stesso Monte che ha vissuto una lunga love story proprio con Cecilia.

A proposito dell’argentina e della Salemi: le due, pochi giorni fa, si sono ritrovate nel medesimo studio televisivo, quello dell’Isola dei Famosi. La sudamericana per sostenere il fidanzato Ignazio Moser, ultimo acquisto del reality dei ‘naufraghi’; l’italo-persiana per difendere la madre, Fariba Tehrani, sbarcata in Honduras poche settimane fa e al centro di alcune dinamiche del programma. Chi pensava che tra le due belle influencer ci fosse della ruggine per via dell’ex ‘condiviso’ si è dovuto ricredere. Giulia e Cecilia non hanno alcun attrito. Anzi pare che vadano d’amore e d’accordo, come testimoniato da un selfie realizzato nel post puntata che ha visto le loro ospitate.

Ma si torni a Pretelli e alla Rodriguez: che si sono detti a colazione? Desteranno delle gelosie nei rispettivi partner? Per quel che concerne il contenuto della chiacchierata nulla si sa, anche sa dal filmato che ha ripreso l’incontro si può notare un dialogo disteso, di due amici che conversano del più e del meno.

Sul versante gelosia non dovrebbe esserci alcun problema: visto che la colazione è avvenuta alla luce del sole, evidentemente non c’è proprio alcunché da tenere celato. Il fatto, inoltre, spinge a credere che si è semplicemente trattato di un incontro amichevole, utile per scambiare quattro chiacchiere e per riprendere un po’ di vita sociale ora che buona parte d’Italia è tornata in zona gialla. Giulia e Ignazio possono dormire sonni tranquilli. Resta una domanda: perché la Salemi non c’era a colazione? Non è stata invitata oppure era impegnata?