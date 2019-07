Cecilia Rodriguez news: ultime parole su Belen e Ignazio

Nuova intervista di Cecilia Rodriguez. L’argentina si è raccontata a Vanity Fair, parlando delle persone più importanti della sua vita fino ad arrivare al lavoro che le dà tante soddisfazioni. Una sorta di bilancio in vista dei 30 anni, che la sud americana compirà il prossimo marzo. In Italia da circa dieci anni, Cechu è felice di quello che è riuscita a realizzare anche se continua a sognare in grande e spera di raggiungere tanti altri obiettivi di successo. Nel frattempo il rapporto con la sorella Belen è sempre più forte e sicuro. La distanza e le abitudini diverse non hanno scalfito questo legame, che fin dall’infanzia è stato indissolubile.

Che rapporto hanno Belen e la sorella Cecilia Rodriguez

“Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento. In passato purtroppo mi è venuta a mancare nel periodo per me più complicato, quando cominciavo a diventare donna lei viveva già in Italia. Dopo, quando l’ho raggiunta, nostra madre non viveva ancora a Milano quindi è stata lei a farmi un po’ da madre. Oggi è ancora un po’ così, siamo due persone molto diverse ma che si rispettano profondamente. Lavoriamo anche insieme (al marchio di costumi Me Fui), abbiamo idee diverse ma alla fine siamo sempre d’accordo”, ha dichiarato Cecilia Rodriguez, che è molto legata al nipotino Santiago.

Cecilia Rodriguez vorrebbe lavorare di più in tv

Come la sorella Belen, Cecilia Rodriguez vorrebbe avere maggiore spazio in televisione. Dopo l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, la fidanzata di Ignazio Moser sogna un progetto inedito, magari dove mettere in luce le proprie qualità artistiche. “Mi piacerebbe fare qualcosa in tv. Finora ho fatto solo dei reality: mi hanno fatto bene ma ho chiuso. E poi sto lavorando a una mia linea di abbigliamento”, ha ammesso la giovane, che ha poi svelato un segreto sul suo Nacho. In barba alle malelingue la relazione tra Cecilia e Ignazio procede a gonfie vele da due anni e nei progetti della coppia, che già convive a Milano, ci sono un figlio e il matrimonio.

Cecilia Rodriguez e quel segreto su Ignazio Moser

“La persona che mi conosce meglio al mondo è la mamma. Ma devo dire che Ignazio conosce cose di me che nemmeno pensavo. È entrato nel profondo“, ha assicurato Cecilia Rodriguez. Dunque, altro che flirt passeggero, quello tra Ignazio e Cecilia è un rapporto serio, intenso e intimo, capace di andare al di là delle critiche e delle malelingue.