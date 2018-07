Cecilia Rodriguez: “Sono preoccupata per mia sorella Belen”

Cecilia Rodriguez è preoccupata per la sorella Belen Rodriguez

L’amore con Ignazio Moser e la carriera procedono a gonfie vele, eppure c’è qualcosa che turba la serenità di Cecilia Rodriguez. L’ex di Francesco Monte è preoccupata per la sorella Belen, che l’ha aiutata a lasciare l’Argentina e a crearsi una nuova vita in Italia, dove oggi Cechu è felice e soddisfatta. Ma perché l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è preoccupata per la showgirl e conduttrice di Tu si que vales? La ventottenne non apprezza gli attacchi dei paparazzi nei confronti dell’ex moglie di Stefano De Martino. Una situazione che, a detta della più piccola del clan Rodriguez, è letteralmente sfuggita di mano, tanto da non garantire un’esistenza tranquilla a Belen.

Le parole di Cecilia Rodriguez sulla guerra tra Belen e i paparazzi

“I continui attacchi contro mia sorella? Non se ne può più. Tante volte sono scesa a parlare con i fotografi appostati sotto casa sua. Ho tentato di convincerli ad abbandonare la postazione. Stanno lì per ore, per giornate intere, senza alcun rispetto per la privacy. I miei interventi sono stati inutili, ma vorrei che la lasciassero in pace. Questi atteggiamenti insistenti stanno rovinando la vita di mia sorella e non va bene. Vorrei più umanità: non penso di chiedere troppo”, ha detto Cecilia Rodriguez alla rivista Sono.

Cecilia e Belen Rodriguez: un rapporto stretto e unico

Cecilia è molto legata alla sorella e allontana subito chi si avvicina a lei solo per popolarità. “Sì, qualcuno ha tentato di avvicinarsi a me per arrivare a Belen ma li ho allontanati subito. Non mi piace perdere tempo con gente del genere”, ha chiarito Cechu che, proprio per amore della sorella, a 18 anni ha lasciato l’Argentina ed è arrivata in Italia, dove la Rodriguez ha trovato fortuna nel mondo dello spettacolo.