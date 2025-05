Cecilia Rodriguez posta un video con Belen: il motivo, resta il gelo

Cecilia Rodriguez ha pubblicato un video tra le sue storie Instagram in cui appare anche Belen: un segnale di disgelo? Probabilmente no. Il filmato in questione risale al giorno della festa del suo matrimonio. All’evento fu invitato anche Tony Effe, che oggi compie 34 anni. Ignazio Moser e la moglie sono amici del rapper e della compagna Giulia De Lellis. Cecilia, per omaggiare il compleanno del cantante, ha deciso di divulgare tra le sue storie Instagram un momento delle sue nozze in cui Effe stava cantando sul palco assieme a lei e alla sorella Belen. Altri tempi, all’epoca le due congiunte andavano d’amore e d’accordo. Sempre restando sul filmato, Cecilia non lo ha postato con il chiaro intento di mostrarsi riappacifica con Belen, quanto piuttosto per celebrare Tony. Il gelo tra le sorelle sembra infatti tutt’ora essere siderale.

A spingere verso l’ipotesi che i rapporti tra le Rodriguez continuino a essere ghiacciati, il fatto che entrambe non hanno smesso di ignorarsi sui social. Zero like, zero commenti dolci. E non è perché le due sorelle in questo momento si sono estraniate dalle piattaforme. Ad esempio, sia Cecilia sia Belen commentano sempre i post della madre Veronica Cozzani e piazzano ‘mi piace’ ad altre persone che seguono e stimano. Reciprocamente, però, si ignorano. I ben informati sostengono che la situazione tra loro sia molto delicata. I motivi profondi della crisi dei rapporti familiari rimangono misteriosi.

Intanto, casomai una crisi matrimoniale tra Cecilia e Ignazio ci sia stata, pare sia stata brillantemente superata. Dopo il post congiunto in cui i due hanno annunciato la gravidanza dell’influencer argentina (aspetta una figlia che sarà chiamata Clara Isabel), quest’ultima avrebbe raggiunto il marito, dopo giorni di lontananza, in Trentino. Chi parlava di nozze terminate nel bel mezzo della dolce attesa della modella sudamericana ha preso un granchio. Nessuna rottura in vista. Resta invece da capire come evolverà la situazione tra le due sorelle: si sussurra che mamma Veronica e papà Gustavo stiano provando a farsi ambasciatori di pace per far rientrare la crisi.