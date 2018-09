Cecilia Rodriguez, post con gaffe sul ‘portone’: i fan non perdonano

Cecilia Rodriguez, gaffe sul ‘portone’: i fan non perdonano e ricordano Francesco Monte e l’armadio

Cecilia Rodriguez, come ormai è noto, ha completamente voltato pagina dal punto di vista sentimentale dopo l’avventura al Grande Fratello Vip. La decisione sofferta di lasciare Francesco Monte per tuffarsi nella braccia di Ignazio Moser è ancora ben viva nella testa di molti telespettatori e seguaci dell’argentina. Così è bastato un suo post ‘frainteso’, una semplice gaffe (voluta? Chi lo sa…) per far rimembrare a molti quanto accaduto nella Casa più spiata d’Italia lo scorso anno. Ma che cosa ha scritto la sorella di Belen per scatenare i suoi follower ? Perché si è fatto il nome dell’ex tronista Monte? E perché è tornato vivido quel maledetto armadio del GF Vip?

“Quando si chiude una porta, si apre un portone… Puglia ci aspetta”, fan all’assalto

“Come è? Quando si chiude una porta, si apre un portone 🤔🙄😉👍✈️ …. Puglia ci aspetta …. siete curiosi ??? Ahhhhhh io lo sono da morire 😍😍😍😍 #chechulove ❤️”. La didascalia scritta da Cecilia sotto a uno scatto Instagram che la ritrae davanti a una porta ha messo in subbuglio diversi fan che non hanno tardato a far notare all’argentina che cosa gli è balzato in mente nel vedere il post. Qualcuno ha associato ‘porta e portone’ all’ormai celebre armadio del Grande Fratello Vip (la ricordate la storia? La trovate qui), altri hanno sostenuto che dietro a quel ‘Puglia ci aspetta’ ci sia celata una frecciatina al suo ex Monte, visto che è pugliese. A onor del vero è difficile che la Rodriguez abbia voluto giocare un tiro mancino a Francesco, ma si sa che l’immaginazione dei fan spesso supera ogni limite.

Cecilia Rodriguez: più estimatori, meno detrattori

Ovviamente non sono nemmeno mancate le malelingue che hanno trovato le parole e la foto social della fidanzata di Ignazio Moser fuori luogo. Per fortuna, però, la modella ha più estimatori che detrattori. Infatti, i complimenti al suo indirizzo si sono sprecati ed hanno surclassato il vociferare malizioso che immancabilmente serpeggia.