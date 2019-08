Cecilia Rodriguez, il passato non fa più male: la modella in confidenza

Cecilia Rodriguez, il passato non fa più male: la modella si confessa

Tutto procede a gonfie vele per Cecilia Rodriguez. E soprattutto ad andare a mille all’ora è la relazione con Ignazio Moser, il ragazzone d’arte conosciuto al Grande Fratello Vip 2 che l’ha letteralmente stregata, rapita, colpita e affondata. Il passato non sempre felice, però, ogni tanto torna a bussare alla porta. Ed è capitato anche alla Rodriguez che, sul suo profilo Instagram, ha raccontato un aneddoto di 6 anni fa, quando non tutto le girava per il meglio e decise di far rientro nella terra natia, in cerca di calore e affetto. E fu la che il suo percorso si incrociò con quello di ‘Aspirina’, la cagnolina che si vede in molte sue Stories…

“Sei anni fa avevo deciso di tornare in Argentina per diversi motivi, ma quello principale era che mi mancava casa”

“ASPIRINA, sei anni fa avevo deciso di tornare in Argentina per diversi motivi, ma quello principale era che mi mancava casa, la mia famiglia, i miei amici” scrive Cecilia. “All’improvviso – aggiunge – è arrivata lei, che a dire la verità non volevo nemmeno più avere un cane per il semplice motivo che quando ti abbandonano soffri tanto. Ma quando l’ho vista, mi sono innamorata subito e non ho potuto fare a meno di lei”. L’emozione della Rodriguez dettata dal ricordo è palpabile tuttora: “Oggi ringrazio di averti nella mia vita, perché quello che mi hai dato in quel periodo e continui a darmi è indescrivibile. E anche se vi sembrerà molto strano e banale, lei col suo amore mi ha fatto capire tante cose… Quindi ho preso lei, un aereo, e sono venuta in Italia a costruire la vita che volevo, e oggi casa mia e anche qui! GRAZIE”.

Cecilia, stop ai reality

Cecilia nel frattempo sogna in grande e si dice pronta per fare un ulteriore step in tv. “Mi piacerebbe fare qualcosa in tv. Finora ho fatto solo dei reality: mi hanno fatto bene ma ho chiuso. E poi sto lavorando a una mia linea di abbigliamento”, ha raccontato di recente a Vanity Fair.