Cecilia Rodriguez, parto ‘infinito’: balli e esercizi, Ignazio Moser racconta tutto

Ignazio Moser, dopo aver annunciato la nascita della figlia Clara Isabel, ha raccontato alcuni curiosi dettagli relativi al parto affrontato dalla moglie Cecilia Rodriguez. Per la modella e influencer argentina non è stata affatto una passeggiata. Lo sportivo trentino e neo papà ha infatti riferito che la piccina è venuta alla luce dopo quasi dieci ore di induzione. Moser ha pubblicato tra le sue storie Instagram dei simpatici video in cui si vede Cecilia effettuare un ballo e degli esercizi consigliati dall’ostetrica nel tentativo di portare a termine la gravidanza. Dopo ore e ore di tentativi, la neonata è stata finalmente accolta dai genitori.

I retroscena del parto di Cecilia Rodriguez, le rivelazioni di Ignazio Moser

“Dopo quasi 10 ore di induzione, Clarita non aveva intenzione di uscire, la nostra fantastica ostetrica ha deciso di far fare un balletto a Chechu”, ha scritto Ignazio tra le sue storie Instagram, riprendendo la moglie mentre stava facendo un “balletto”, consigliato dall’ostetrica di fiducia che ha seguito il parto. “E poi anche un po’ di sport”, ha digitato il trentino, a corredo di una seconda clip in cui si nota la Rodriguez eseguire degli specifici esercizi.

Tanta fatica, poi la grande gioia. Clara Isabel è venuta alla luce. Da tempo Ignazio e Cecilia desideravano creare una famiglia e diventare genitori. Di recente, l’argentina ha spiegato che ha provato per anni a concepire un figlio in modo naturale, senza però riuscire a rimanere incinta. Così, assieme al marito, ha deciso di affidarsi alla PMA, la procreazione medicalmente assistita. Una scelta che ha dato i frutti sperati.

La strana e maldestra mossa di Belen

La bimba è nata mercoledì 15 ottobre. Poco prima del lieto evento si è verificato un giallo innescato da Belen Rodriguez. La showgirl, per motivi ancora da chiarire, qualche ora prima che Ignazio Moser annunciasse che Cecilia aveva partorito, ha scritto una storia Instagram in cui lei stessa ha dato la notizia della venuta alla luce della piccola.

La storia è stata rimossa quasi immediatamente, ma ormai il danno era fatto. Infatti, è prassi che, quando nasce un bebè, siano i genitori ad annunciarlo e non altre persone, anche se parenti stretti. Belen, invece, ha battuto maldestramente tutti sul tempo. Forse una svista, forse un malinteso, forse chissà…