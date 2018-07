Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto insieme: l’occasione che le farà incontrare

Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto si incontreranno presto e, stando a quanto emerso, avranno anche modo di passare una serata insieme. A condividere la notizia è stata proprio l’ex Madre Natura in persona che, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la locandina di un evento che domani sera ospiterà lei, la sorella di Belen e Rosa Perrotta. La cosa, però, non dovrebbe destare alcun fastidio alle due ragazze, anzi. In più occasioni sia la Rodriguez che Paola Di Benedetto hanno dichiarato di non provare nessun risentimento l’una nei confronti dell’altra. L’aver avuto entrambe una storia con Francesco Monte, infatti, non le ha mai spinte a farsi la guerra o a lanciarsi frecciatine al veleno.

Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez insieme: tutti i dettagli della serata

L’occasione che farà incontrare Paola Di Benedetto e Cecilia Rodriguez si terrà a Napoli (A Torre del Grego per la precisione), in un Lounge Restaurant, dove loro insieme a Rosa Perrotta presenzieranno come special guest alla serata. Sia Cecilia Rodriguez che Paola Di Benedetto, tuttavia, hanno ormai archiviato da tempo la storia con Francesco Monte. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, come molti forse già sanno, è stata addirittura paparazzata recentemente da settimanale Chi in compagnia di Federico Rossi (cantante del duo Benji e Fede).

Paola Di Benedetto dopo Francesco Monte: un nuovo amore nella vita dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Per Paola Di Benedetto, inizialmente, non era stato facile dire addio a Francesco Monte. Oggi, però, possiamo dire che i suoi sentimenti non corrisposti per l’ex tronista di Uomini e Donne sembrerebbero non essere più un problema. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, infatti, pare aver trovato qualcuno che ricambia ampiamente il suo interesse, e le tenerezze e gli abbracci immortalati da Chi con Federico lo dimostrano ampiamente.