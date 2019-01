Cecilia Rodriguez, notti insonni senza Ignazio Moser: “Non riesco più a dormire”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più innamorati: procede a gonfie vele la loro storia dopo il Gf Vip

La storia d’amore nata al Gf Vip tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sembra proprio non conoscere crisi. Da quando sono usciti insieme dal reality per la coppia è stato un continuo crescendo. I loro sentimenti sono stati così forti fin da subito che lei, come sappiamo, ha deciso di chiudere la sua lunga relazione con Francesco Monte e Ignazio, di tutta risposta, si è trasferito a Milano, ha iniziato questa nuova convivenza e ha dimenticato tutte le sue avventure passate. Di avere intenzioni serie e di stare pensato al matrimonio e ad un figlio, inoltre, lo hanno ribadito in più occasioni.

Cecilia Rodriguez, notte insonne senza Ignazio Moser: il dolce messaggio pubblicato sui social

Sui profili social di Ignazio e Cecilia non passa giorno in cui i due innamorati non si dedichino parole e messaggi d’amore. Questo, per esempio, è anche successo ieri sera. In piena notte la Rodriguez ha pubblicato una stories dove, rivolgendosi a Ignazio, ha ironizzato sul fatto che ormai non riuscisse più a dormire lontano da casa. Sotto lo screenshot della domanda “Come posso aiutarti” la sorella di Belen ha scritto: “Fammi dormire, perché non riesco più a dormire fuori casa”. Lontano dalle braccia di Moser, dunque, per Cecilia è difficile adesso immaginarsi.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il matrimonio può aspettare

Recentemente, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno confermato di stare pensando seriamente a mettere su famiglia. Per ora, tuttavia, entrambi sono dell’idea che è meglio non affrettare le cose. Lei, a tal proposito, ha spiegato: Un figlio? “Fosse per me lo farei subito, ma penso a Ignazio che ha solo 26 anni, perciò freno l’entusiasmo. Ma comunque, se non accadrà nell’immediato pensiamo al futuro, a costruire”