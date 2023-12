Cecilia Rodriguez, Natale amaro: la confessione familiare sulle liti

A pochi giorni dal Natale, Cecilia Rodriguez si sfoga su Instagram e rivela che queste feste stanno diventando sempre più malinconiche. Più si cresce e più non si vive il periodo di festa come quando si era bambini. Per questo sui social si è mostrata molto nostalgica.

La sorella di Belen ha confessato che è vero che il Natale porta gioia e serenità, ma ha con sé anche un velo di tristezza poiché ogni anno viene a mancare qualcuno.

“Saranno delle feste particolari perché più andiamo avanti con il tempo ma è sempre più dura”

L’influencer ha aggiunto che: “Diventano delle feste molto nostalgiche perché capita spesso che ‘qualcuno ha litigato con un componente della famiglia’ oppure che venga a mancare qualcuno. Ma l’importante è restare insieme sempre”. Non ha però voluto fornire ulteriori dettagli ed è rimasta sul vago. Non sappiamo se si riferisse a un componente della famiglia in particolare.

Lei e Ignazio Moser andranno in Argentina per il Natale. Dopo tanti anni, la Rodriguez tornerà nel suo Paese d’origine e questa volta accompagnata dal suo fidanzato. I due sono sei anni che stanno insieme e, nonostante le vari voci su presunte crisi, si mostrano più affiatati che mai.

“Io andrò in Argentina e sono molto contenta perché è da un po’ di tempo che non faccio il Natale a casa e quindi sono molto contenta. Ho nostalgia di quello e penso che chi viva fuori casa mi possa capire. Ed è un po’ come ritornare bambini no?”

Cecilia è ancora più contenta per via delle temperature. Ora in Argentina è caldo. Per lei sarà un’occasione per rivedere alcuni parenti che non vede da tempo. Non è ben chiaro se tutta la famiglia Rodriguez tornerà nel Paese sudamericano e soprattutto se anche Belen ci sarà e quindi se porterà con sé Elio e i bambini.

Cecilia e Ignazio: 6 anni d’amore

Dopo essersi innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2, Ignazio e Cecilia ormai sono 6 anni che stanno insieme e presto vorrebbero sposarsi. La data era in programma per agosto 2023, poi il matrimonio è stato posticipato ad ottobre. Alla fine, probabilmente, convoleranno a nozze nella primavera del 2024.

Qualche mese fa la coppia, in un’intervista a Chi, aveva rivelato di volere dei figli, ma che non è semplice. La coppia, infatti, sta provando ad avere un bambino, ma con grandi difficoltà.