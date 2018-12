Cecilia Rodriguez al miele su Ignazio, fan scatenati: questione di ex

Cecilia Rodriguez al miele su Ignazio Moser, i fan si scatenano: è tutta una questione di ex

Soltanto ieri Cecilia Rodriguez lanciava l’appello per il suo dolce Ignazio: “Mi manchi a casa”. I due si sono separati per poco (lui si è preso dei giorni di vacanza in Trentino, lei è rimasta a Milano), ma si sa che la gioventù non ha pazienza e la passione la vuol vivere con trasporto, sempre. Oggi invece la sorella di Belen è raggiante, zuccherosa, mielata, gioiosa. “Il tuo sorriso, la mia pace. Ignazio ti amo”, ha scritto la modella argentina sui social, ritraendosi a letto con l’aitante sportivo. Sorrisi, coccole e tanto amore, tutte cose che i fan della coppia sbocciata al Grande Fratello Vip apprezzano, riservando ai loro beniamini cascate di commenti. A proposito di commenti e reality, tra i fan si è scatenata una discussione molto attuale. Questione di ex…

Moser e Rodriguez? L’aria è cambiata

Proprio una questione di ex, visto che il post di Cecilia se da una parte è stato come al solito commentato da centinaia e centinaia di follower gioiosi, dall’altra ha partorito una discussione su Ignazio e Monte, noto ex della sorella di Belen. Ovvio è, che l’imminente finale del reality (stasera il verdetto definitivo su Canale 5) e l’esposizione mediatica del tarantino abbia riportato la memoria di molti fan allo scorso anno, quando al GF Vip 2 la Rodriguez tagliò i ponti della vecchia relazione per tuffarsi nelle braccia di Moser. Da qui è riemersa l’esilarante ‘contesa’: meglio Francesco o Ignazio per lei? A giudicare dai commenti, l’aria, rispetto a 12 mesi fa, è notevolmente cambiata: se la memoria non inganna, sul finire dello scorso anno Monte aveva molti estimatori a differenza del trentino, che è stato inizialmente etichettato soltanto come un donnaiolo indomito. Oggi in molti hanno fatto dietrofront, mutando prospettiva e convincendosi che sia Moser l’uomo giusto per l’argentina.

Ignazio e Cecilia: perché la coppia non scoppia

Inizialmente era tanto lo scetticismo attorno alla relazione di Ignazio e Cecilia. Poi il tempo li ha rafforzati e ha convito pure chi nutriva dei dubbi. Dove sta il segreto di questa coppia che non scoppia? “Ci rispettiamo e accettiamo anche qualche piccola defaillance da entrambe le parti. Questo è il motivo per cui continua la nostra storia d’amore”, ha confidato Cecilia a Novella 2000. Moser le ha fatto eco: “Siamo sempre più uniti e per quanto ogni tanto sul web spunti fuori qualche notizia sbagliata sulla nostra relazione, posso dirvi di non essermi mai innamorato di una donna come lo sono di Cecilia. È la donna che ho sempre desiderato”.