Cecilia Rodriguez mamma bis? Le parole a sorpresa di Ignazio Moser fanno scoppiare il gossip

Cecilia Rodriguez è incinta? Il gossip è scoppiato dopo un simpatico e curioso commento rilasciato da Ignazio Moser su Instagram. I due influencer, che sono diventati genitori per la prima volta lo scorso ottobre accogliendo la piccola Clara Isabel, stanno trascorrendo dei giorni di relax e vacanza a Punta Ala, frazione marittima del comune italiano di Castiglione della Pescaia, nella provincia di Grosseto. La modella argentina ha pubblicato su Instagram un carosello di foto in cui si è mostrata felice con il marito e la figlia. “Niente da aggiungere”, ha scritto a corredo degli scatti, lasciando intendere di vivere un momento pienamente soddisfacente della sua vita. Sotto all’album è spuntato un commento di Moser che ha destato particolare interesse.

Il commento di Ignazio Moser e le voci di gravidanza su Cecilia Rodriguez

“Niente da aggiungere”, scrive Cecilia. “O forse sì….”, la replica del marito. Immediatamente tanti fan hanno a loro volta commentato lo spassoso botta e risposta dei due coniugi. C’è chi ha ipotizzato che Ignazio, con quel commento, volesse anticipare la seconda gravidanza della moglie. Altri hanno invece sostenuto che non sia ancora incinta, ma che la volontà di avere un secondo bebè sarebbe sempre più forte. D’altra parte non è un mistero che la coppia vorrebbe allargare la famiglia. C’è però una divergenza sulle tempistiche.

Il desiderio di allargare la famiglia di Ignazio e Cecilia: ma le tempistiche non coincidono

Di recente la sorella di Belén ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato che il marito sarebbe già pronto a diventare papà bis. Cecilia, sul tema, ha invece frenato, dicendo che anche lei nutre il desiderio di avere un altro figlio, ma non subito. Anche perché ha terminato di affrontare la sua prima gravidanza lo scorso ottobre. Una dolce attesa fortemente voluta e tanto agognata. I due influencer, in diverse occasioni, hanno rivelato di aver cercato a lungo di avere un frutto d’amore in modo naturale, ma purtroppo non è arrivato. Si sono quindi affidati alla procreazione medicalmente assistita, riuscendo a coronare il loro sogno.