Ignazio Moser dice stop alla tv e vuole subito un altro figlio, la reazione di Cecilia Rodriguez

Ignazio Moser vuole un secondo figlio. Lo ha dichiarato in un’intervista concessa al magazine Nuovo Tv lo stesso influencer trentino, che è diventato genitore per la prima volta lo scorso 15 ottobre, accogliendo con la moglie Cecilia Rodriguez la piccola Clara Isabel. Un frutto d’amore cercato per tanti anni e finalmente arrivato nell’autunno 2025. Ora l’ex gieffino fa sapere che desidera allargare la famiglia e che lo vuole fare in tempi rapidi. E che cosa ne pensa la compagna? Sposa perfettamente l’idea del marito. La modella argentina ha infatti detto di essere quasi già pronta a diventare mamma bis. Nel corso della chiacchierata con la rivista, Ignazio ha inoltre spiegato che non ha più intenzione di dedicarsi alla televisione.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez già pronti per il secondo figlio

“Secondo me un secondo figlio va messo in cantiere in tempi rapidi”, ha detto Moser, al quale ha fatto eco la moglie: “Il tempo di riprendermi e sono pronta a ricominciare. Spero che la seconda gravidanza arrivi prima rispetto alla prima”. La coppia ha provato per anni ad avere un figlio. Alla fine ci è riuscita, ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita. “Dopo tanti tentativi naturali abbiamo intrapreso un percorso di fecondazione in vitro”, ha raccontato Ignazio, aggiungendo che forse lui e Cecilia hanno insistito troppo a lungo senza aiuti.

Ha quindi sottolineato che oggi la scienza offre grandi possibilità e permette di diventare genitori “evitando sofferenze inutili”. Ignazio è pazzo della piccola ‘Clarita‘. Ha raccontato di viziare molto la piccina e di essere nei suoi confronti estremamente premuroso. Non appena fa qualche capriccetto, si fionda a prenderla in braccio. “Fare il genitore è il mestiere più difficile del mondo: non sai mai davvero cosa sia giusto o sbagliato”, ha ragionato, ammettendo che anche lui e Rodriguez hanno ceduto alla tentazione di far dormire la loro bimba nel lettone.

Moser dice stop alla tv

L’influencer e imprenditore trentino, sempre chiacchierando con il magazine Nuovo Tv, ha inoltre fatto chiarezza sul suo futuro professionale, spiegando che tra i suoi progetti non c’è la tv. Motivo? “Deve piacerti e devi esserne portato: non credo sia il mio caso”, ha dichiarato il figlio dell’ex ciclista Francesco Moser che ha però tenuto a precisare di non rinnegare nulla del suo passato (Ignazio è diventato popolare partecipando al Grande Fratello Vip).

“L’imprenditore mi riesce meglio”, ha concluso il trentino che, dunque, dedicherà i suoi sforzi agli affari e non a emergere sul piccolo schermo. Anche in questo caso si trova allineato con la moglie, la quale ha sempre detto candidamente di avere meno doti della sorella per lavorare nel mondo dello spettacolo.