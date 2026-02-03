Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, a chi assomiglia la figlia? La suocera della modella spiazza tutti

Momento di grande felicità per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, diventati genitori per la prima volta il 15 ottobre scorso, quando hanno accolto tra le loro braccia la figlia tanto voluta e cercata, Clara Isabel. La piccina sta crescendo in fretta e comincia a manifestare somiglianze evidenti con i parenti più stretti. Della faccenda ne ha parlato ampiamente la neomamma argentina. ‘Clarita’, affettuoso diminutivo dato alla piccina, a chi assomiglia di più? Alla madre o al padre? A detta della suocera della sorella di Belen, vale a dire la mamma di Ignazio, a nessuno dei due, in quanto ricorderebbe Gustavo Rodriguez, il nonno materno.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, a chi assomiglia la figlia Clara Isabel?

La questione relativa a chi somigli di più la bimba è stata dibattuta dopo che la 35enne argentina ha condiviso sui social una vecchia foto in bianco e nero in cui si vede un bambino molto espressivo. Quel piccolo non è altri che Gustavo, come riferito dalla stessa Cecilia in alcune storie Instagram. “Quel bel bambino che ho pubblicato – ha spiegato l’influencer – è il mio papà quando era piccolo. Però d’altronde avete ragione, io assomiglio tantissimo a mio papà e Clarita assomiglia tantissimo a me, quindi insomma si assomigliano”.

Cecilia ha anche riportato il pensiero di sua suocera, raccontando che la madre di Ignazio Moser è stata la prima a rendersi conto che Clara Isabel è “identica” a nonno Gustavo: “Mia suocera è stata la prima a vedere Clarita della famiglia ed è stata la prima a dirmi che era identica al mio papà. E devo dire che non si è sbagliata di tanto”. Tra l’altro, la testimonianza dimostra una volta di più quanto le famiglie Rodriguez e Moser siano unite. Da quando Ignazio e Cecilia stanno insieme, i due nuclei si sono incontrati in diverse occasioni, trascorrendo del piacevole tempo insieme.

“Assomiglia anche al padre sicuramente, ha tantissime cose del suo papà – ha aggiunto Cecilia sempre parlando della figlia -. Speriamo anche il carattere, ecco. E l’occhio è molto simile al mio, però molto più allungato come quello di suo papà. Un bel mix, diciamo, dai, diciamo così”. “Se vedete una foto mia di quando ero piccolina, che rimanga tra me e voi, è identica a me”, ha concluso l’influencer.

Le tappe della love story

Cecilia e Ignazio fanno coppia dal 2017. Si conobbero all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Allora la modella era fidanzata con l’ex tronista Francesco Monte. Decise di mettere fine alla relazione in diretta televisiva, ammettendo di essersi innamorata di Moser. Una volta usciti dal reality, i due hanno approfondito la conoscenza dando vita a una intensa love story, culminata con le nozze e con l’arrivo di ‘Clarita’. I due influencer hanno spiegato in varie occasioni che da tempo desideravano diventare genitori, ma nonostante gli sforzi hanno faticato molto ad avere la figlia. Poi è arrivata la grande gioia con la nascita della loro piccina.