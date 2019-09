Cecilia Rodriguez, scatta il bacio ‘saffico’ con Belen: “Pezzo di vita”

By

Cecilia Rodriguez, il bacio saffico con Belen: “Pezzo di vita”

Cecilia Rodriguez si rifà il look e bacia Belen sulla bocca. La compagna di Ignazio Moser ha fatto apparire un post su Instagram poco fa, spedendo una dolcissima dedica per la sorella che oggi spegne 35 candeline. Tanti auguri! L’occasione giusta anche per presentare una nuova acconciatura, che l’ha vista incorniciata da un caschetto, grazie a una particolare pettinatura.

“A te che sei un pezzo di me, auguro tutte le cose più belle di questo mondo!”

“A te che sei un pezzo di me, auguro tutte le cose più belle di questo mondo! Te amo hermanita, con todo mi corazón”, ha scritto Cecilia riferendosi a Belen con cui si è ritratta in un bacio saffico. Eh sì, perché le due sorelle sono da sempre innamorate. Un amore profondo, familiare, tenace e affettivo, che appartiene a tutti i Rodriguez. Non è infatti un mistero che il ‘Clan’ abbia fatto della parola famiglia il pilastro della propria esistenza. Quando c’è un problema la family si muove sempre compatta, unita. Mai una voce fuori dal coro, mai un tentennamento: parola d’ordine supporto e aiuto, sempre e comunque.

“Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto”. Gli auguri speciali di Stefano De Martino

In mattinata il primo a far gli auguri a Belen è stato Stefano De Martino che via social ha esternato un pensiero emozionate. “Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te”, ha scritto il danzatore, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di 6 anni fa mentre sostiene la Rodriguez sulle spalle. “Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto”, ha chiosato De Martino. Il pensiero ha fatto incetta di like e commenti nel giro di pochi minuti. I follower si sono fatti vivi a migliaia, apprezzando la dedica.