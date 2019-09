Belen, auguri: Stefano De Martino scolpisce un pensiero indelebile

By

Belen Rodriguez, tanti auguri! Stefano da pelle d’oca: De Martino lascia il segno scolpendo delle parole indelebili

Tanti auguri Belen! La modella argentina taglia oggi 20 settembre 2019 il traguardo dei 35 anni e Stefano De Martino, amore ritrovato dopo il naufragio matrimoniale, scolpisce per lei un pensiero indelebile, sentito, commosso, che coglie il segno e ben rende la chimica che scorre nel loro rapporto. Il danzatore e conduttore napoletano si è fatto vivo su Instagram al mattino, consegnando anche ai social il messaggio per la sua Belencita, ritenuta molto più di una compagna. “Madre, amica, amante…” sussurra Stefano, a rimarcare che la sudamericana, per lui, è donna a tutto tondo, emblema di femminilità, figura che supera lo steccato della ‘stretta categoria’ sotto cui solitamente si etichettano le fidanzate.

Stefano: “I momenti più belli della mia vita lì ho passati con te”

“Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te”, scrive Stefano, pubblicando sul suo profilo Instagram una foto di 6 anni fa mentre sostiene la Rodriguez sulle spalle. “Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto”, chiosa, infine, De Martino. Il pensiero ha fatto incetta di like e commenti nel giro di pochi minuti. I follower si sono fatti vivi a migliaia, apprezzando la dedica poco banale del danzatore.

Belen e Stefano, alla fine ha prevalso la voglia di Famiglia

Belen e Stefano da quando sono tornati assieme hanno dato il via al loro secondo ‘atto d’amore’. Innamoratissimi, felici, contenti, sicuramente più responsabili e coscienti del legame che li unisce rispetto al tempo in cui decisero di sposarsi. Alla fine ha prevalso la loro voglia di Famiglia con la f maiuscola, la voglia di costruire casa e progetti comuni di vita assieme, sempre e comunque in tre, con Santiago. Questione di valori! Tanti auguri Belen!