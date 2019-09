Belen, dedica a Stefano durante Stasera tutto è possibile: dolci parole

Belen Rodriguez fa una dedica al marito Stefano De Martino durante la prima puntata di Stasera tutto e possibile

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha fatto sognare tanti, soprattutto tutti quei fan che speravano da tempo di rivederli insieme. Il ballerino ed ora conduttore ha debuttato su Rai 2 con Stasera tutto è possibile, lo show è piaciuto molto al pubblico (che ha apprezzato anche Stefano al suo timone) e Belen non ha di certo resistito a fare al marito una dolce dedica su Instagram. La showgirl argentina ha postato diverse storie mentre riprendeva la tv, e divertita seguiva il programma e rideva di cuore alle battute dei concorrenti. La Rodriguez di certo non si sarebbe persa per nessuna ragione al mondo il ritorno in tv del suo amato, soprattutto perché questo rappresenta per lui una grande opportunità: quella di condurre un programma da solo.

Belen e Stefano: la dedica d’amore sui social strega tutti

Poche parole ma di impatto, quelle scritte da Belen Rodriguez su Instagram. La bellissima argentina ha deciso di scrivere un bellissimo messaggio di incoraggiamento al marito: “Sei bello e bravo tu!“, e non è di certo l’unica a pensarlo. Su Twitter, infatti, sono davvero tanti i commenti positivi per De Martino, c’è chi si sofferma sulla sua bravura e professionalità chi invece apprezza altro, ossia la sua bellezza. I due comunque si ama tanto e l’amore ritrovato ha giovato soprattutto al piccolo Santiago.

De Martino e Belen: nuovi progetti in tv e nella vita privata

Se ne dicono davvero di tutti i colori sulla vita della ritrovata coppia Belen-Stefano. Prima il matrimonio e poi la seconda gravidanza. C’è da dire, comunque, che entrambi sono presissimi dal lavoro, Stefano ora al timone del programma che fu di Amadeus e Belen che tra poco tornerà a Tu si que vales.