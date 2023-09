Cecilia Rodriguez, lite sul red carpet di Venezia? Il video

In questi giorni è in corso uno degli eventi più attesi dell’anno, ovvero l’ottantesima Mostra del Cinema di Venezia. Come di consueto, sono diverse le star del cinema che stanno sfilando sul famigerato tappeto rosso, da Adam Driver al giovanissimo Jacob Elordi. Inoltre, è diventata ormai consuetudine la presenza di molti influencer, invitati all’evento per sponsorizzare abiti e prodotti beauty. Alcuni giorni fa è toccato a Cecilia Rodriguez, che ha calcato il red carpet in occasione della premiere del film Poor Thing, diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffalo.

Per l’occasione, la sorella minore di Belen ha scelto un abito sgargiante color giallo limone, caratterizzato da uno uno scollo all’americana, un profondo spacco laterale e un grosso taglio sul corpetto, tenuto insieme da catene dorate. Si tratta di un vestito firmato Dundas, marchio di Peter Dundas, noto stilista ed ex Direttore Creativo di Maison celebri come Emilio Pucci e Roberto Cavalli. Il look dell’ex vippona è piaciuto molto, soprattutto per la scelta dei colori, portando un po’ luce in un Festival che quest’anno è stato dominato da una miriade di abiti scuri. Ad ogni modo, la sua presenza a Venezia sta facendo discutere per un’altra inedita ragione. Di cosa si tratta?

A distanza di giorni dalla sfilata sul tappeto rosso della Rodriguez, Deianira Marzano ha riportato alla luce un fatto inusuale accaduto proprio in quel momento. L’esperta di gossip ha condiviso nelle sue storie Instagram un video in cui Cecilia è intenta a posare davanti ai fotografi. Nulla di particolare se non fosse che, ad un certo punto, la si può vedere parlare con uno degli addetti alla sicurezza, in quella che sembra essere una piccola discussione. Dall’audio del filmato è difficile capire esattamente di cosa stessero parlando e quale sia stato il motivo della presunta lite. A quanto pare, dopo aver sentito il bodyguard dirle qualcosa, l’influencer pare rispondere un po’ infastidita dicendo: “Ma che c’entra? Allora…. C’è lui qua davanti”.

Dopodiché, è possibile sentire un’altra persona urlarle “Cecilia non ti preoccupare”, dando ad intendere che, effettivamente, prima ci fosse stata qualche incomprensione. Insomma, da queste poche informazioni è difficile ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto, ma dalle immagini del video sembrerebbe proprio esserci stata un diverbio tra Cecilia e un membro della sicurezza. A questo punto, non resta che attendere per scoprire se l’ex gieffina vorrà spiegare meglio cosa sia successo o smentire completamente il gossip.