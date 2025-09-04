Cecilia Rodriguez, le corse in bagno e le operazioni estetiche: “Cos’ho rifatto”

Tempo di confessioni e confidenze per Cecilia Rodriguez che a breve partorirà la sua prima figlia, Clara Isabel. L’influencer argentina ha aperto il box domande tra le storie Instagram, rispondendo a diverse curiosità dei suoi numerosi fan. Ha dato aggiornamenti sulla gravidanza e ha anche fatto chiarezza sugli interventi chirurgici a cui si è sottoposta nel corso degli anni. A onor del vero, seguendo la sua versione, si dovrebbe parla al singolare in quanto ha raccontato che si è affidata al bisturi solamente in un’occasione. Tra l’altro pentendosi di aver scelto di ricorrere alla chirurgia plastica.

Cecilia Rodriguez e i ritocchini, cosa si è rifatta

Le puntualizzazioni di Cecilia sui ritocchini sono giunte dopo che un followers le ha chiesto se si fosse sottoposta a un rinofiller, vale a dire a quella procedura di medicina estetica mininvasiva che permette di rimodellare il naso senza ricorrere alla chirurgia. Tale pratica è effettuata attraverso l’iniezione di filler, spesso a base di acido ialuronico. Ebbene, la sorella di Belen Rodriguez ha smentito di essersi ritoccata quella parte del viso, aggiungendo che l’unica zona del corpo ‘siliconata‘ che ha è il seno. Se potesse tornare indietro non rifarebbe nemmeno quello. Si è infatti pentita di averlo voluto ingrossare. Questa

“Non ho mai rifatto niente, tranne il seno, di cui poi mi sono pentita. Ero piccola, sicuramente insicura e pensavo che un paio di tet*e più grosse mi avrebbero fatto sentire meglio. Ne andavo fiera, poi mi sono pentita. Non giudico, non sono a favore o contro. Ognuno con il suo viso e la sua vita fa quello che vuole”.

Gli aggiornamenti sulla gravidanza, quante corse in bagno di notte…

Conversando con i followers, ha anche fornito aggiornamenti su come procede la gravidanza. Tutto va a gonfie vele: “Come sto? Sto bene, sto molto bene è un bel periodo. È un periodo di molta consapevolezza, però sto bene. Mi sto vivendo questa gravidanza al massimo: sono tranquilla, sono contenta, sono molto sorridente. Non ho tanti sbalzi d’umore, ve l’ho già detta questa cosa qua, però ci tengo a dirlo perché sono molto contenta”.

La piccola Clara Isabel dovrebbe nascere a metà ottobre. Molto probabilmente verrà alla luce sotto il segno della Bilancia. Se però il parto dovesse slittare più in là, sarà uno Scorpione. Per l’argentina il tema del segno zodiacale è di secondo piano e per nulla importante, quel che ovviamente più le sta a cuore è che la piccina sia sana e che tutto vada per il verso giusto come è andato fino ad ora.

Infine Cecilia ha raccontato un curioso aneddoto sulle sue corse notturne in bagno: “È stata veramente una gravidanza senza nessuna complicazione, tranne tutti gli acciacchi di una gravidanza: nausea, sonno, fame, mal di gambe, mi sveglio tipo sette volte durante la notte per andare a fare pipì che è una cosa che veramente mi viene da piangere…”

Nel corso della chiacchierata con i fan, la modella non ha in alcun modo accennato ai rapporti con la sorella Belen, con la quale pare che sia calato un gelo siderale.