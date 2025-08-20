Belen: con Cecilia è successo come con Emma Marrone?

In molti sostengono che “come lei non c’è nessuna”. Stiamo parlando della showgirl per eccellenza e di una bellezza quasi soprannaturale. Stiamo parlando proprio di Belen Rodriguez. Sempre al centro del gossip e sempre pronta a reagire alle critiche che riceve. Belen ha un carattere forte, collaudato dai tanti anni in cui è stata da sola in Italia. Ma la showgirl argentina ha qualcosa di diverso rispetto alle altre. Un aspetto caratteriale che spesso viene messo in secondo piano rispetto alla sua bellezza.

La Rodriguez costruisce rapporti sinceri con le altre donne. Tra queste ci sono anche moltissime vip. Per esempio Elisabetta Canalis, con cui la Rodriguez ha condiviso il palco di Sanremo. Ma Belen è riuscita anche a recuperare un rapporto controverso come quello con Emma Marrone. Vi ricordate cosa accadde con la cantante salentina? Impossibile dimenticarlo… Infatti Belen iniziò la sua relazione con Stefano De Martino proprio quando quest’ultimo era ancora fidanzato con Emma. Va detto che la Marrone ha sempre mantenuto contegno ed eleganza in un momento in cui era davvero difficile farlo. Ma Belen, con calma e devozione, è riuscita a ricucire un rapporto. Oggi leggiamo spesso commenti della Rodriguez sotto i post pubblicati da Emma e viceversa. Non solo, quando le due si incontrano (come quando presentarono insieme Le Iene) sembrano davvero provare affetto reciproco.

Belen Rodriguez: i rapporti di amicizia con le donne e quello con la sorella

Anche in questo caso, però, non mancano le malelingue. Così i commenti di Belen sotto le foto della Marrone diventano motivo di critica. Alcuni sostengono che la showgirl argentina sia falsa e che avrebbe dovuto evitare di mettere la Marrone in quella situazione. Ma la passione tra Belen e De Martino, ai tempi, era palpabile. Tanto che i due fecero un figlio (Santiago) e si sposarono in pochissimo tempo. Poi la storia è andata male e i due, dopo vari tiri e molla, si sono definitivamente lasciati. Visti i comportamenti del conduttore di Affari Tuoi è legittimo pensare che, se non fosse stato con Belen, Stefano avrebbe tradito Emma Marrone con qualcun’altra.

Il paradosso è che malgrado Belen sia circondata da figure femminili, come quando è in vacanza con le sue amiche, manca la donna più importante della sua vita. Stiamo parlando proprio della sorella Cecilia Rodriguez. Le due non riescono a ricucire la loro relazione e, da tempo, si ignorano. Così Belen deve accontentarsi di aspettare e, come ha fatto con la Marrone, cercare il momento giusto per tornare alla carica. Chissà che questo momento non sia proprio la nascita della nipotina Clara Isabel?