Cecilia Rodriguez lavora in campagna: il commento di Ignazio

Cecilia Rodriguez lavora in campagna. Ignazio Moser la prende in giro e commenta così

Di solito, siamo abituati a vedere Cecilia Rodriguez in ordine, fresca, ben truccata e in posa per scattare foto favolose. Cecilia infatti è una modella e per questo il più delle volte, specialmente se non la si segue molto sui social, la si vede tutta in tiro. Bene, dimenticatevi per un attimo di quella versione di Cecilia perché, oggi, tramite i social, Ignazio Moser ci ha presentato una Rodriguez un tantino diversa. La sorellina di Belen è apparsa, infatti, stravolta, con i capelli alzati, senza un filo di trucco e con una semplice salopette addosso. Che cosa è successo alla nostra Cecilia? Nulla di grave, è semplicemente andata a lavorare…in campagna! Da quando si è fidanzata con Ignazio, la ragazza ha dovuto imparato a dividersi anche tra campi freschi di coltivazione e…qualche gallina! Proprio come è accaduto nella giornata di oggi.

Cecilia Rodriguez e il piccolo ‘imprevisto con la gallina

Essendo sbarcata nel territorio di Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez si è momentaneamente trasferita in una casa di campagna. Stamattina la ventinovenne ha dovuto passare un po’ di tempo con un gruppo di gallinelle ma, ad un certo punto, è accaduto un piccolo imprevisto. Una delle galline infatti è uscita dalla rete in cui stava insieme alle altre. Cecilia è entrata in panico temendo di dover perdere il fugace animaletto tant’è che ha fatto delle instagram stories dove chiedeva ai suoi follower di darle una mano: “Aiutatemi perché è uscita una gallina da qui e io non so come fare. La chiamo come si fa con i cani ma…”. La situazione è poi ‘peggiorata’ perché un’altra gallina ha seguito l’esempio della sua amichetta ed è uscita dal recinto.

Cecilia Rodriguez lavora in campagna, Ignazio ridacchia

Durante un piccolo viaggio in furgone, Ignazio Moser ha impugnato il suo telefono ed ha deciso di prendere un po’ in giro la sua fidanzata. Il figlio del famoso ciclista ha inquadrato la sorella di Belen e ridacchiando ha detto: “A grande richiesta e solo per i miei follower, la Chechu lavoratrice! Mai vista lavorare in vita mia, ragazzi! Come ti sembra questa versione campagnola con la salopette e il furgone?!?” le ha chiesto poi ridacchiando, e quando Cecilia gli ha fatto notare che ha lavorato con le galline lui le ha ironicamente risposto: “Bravissima, bravissima! Una ragazza da sposare!”.

Cecilia Rodriguez e la meravigliosa dedica per il suo Ignazio

Oltre a dei momenti esilaranti, Cecilia ed Ignazio spesso ci regalano anche episodi di estrema dolcezza. Come per esempio quando alcuni giorni fa la bella Rodriguez ha addirittura ringraziato Dio per averle fatto incontrare Ignazio. I due sono davvero tanto innamorati e non passa giorno in cui non lo dimostrano.