Cecilia Rodriguez innamoratissima di Ignazio: il ringraziamento speciale

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sempre più innamorati. La sorellina di Belen fa un ringraziamento speciale

Da quando ha conosciuto Ignazio Moser, durante il Grande Fratello Vip 2017, Cecilia Rodriguez sembra aver iniziato una seconda vita. La ragazza infatti appare sempre super felice e spensierata accanto al suo fidanzato con il quale sta vivendo una grandiosa storia d’amore. La sorella minore di Belen Rodriguez pare aver trovato proprio la sua anima gemella, e non può esserne che felice. Ignazio e Cecilia, infatti, sono inseparabili. I due abitano insieme a Milano e si spostano sempre insieme anche per impegni lavorativi dove spesso si ritrovano a collaborare fianco a fianco. Ultimamente la coppia è stata ad Ibiza dove ha vissuto momenti a dir poco intensi tra amici e famigliari. Ora, però, Ignazio e Cecilia sono tornati in Italia, per un partecipare ad un evento a Forte dei Marmi, ed hanno nostalgia delle vacanze appena terminate.

Cecilia felicissima tra le braccia del suo Ignazio ringrazia Dio

Dopo la tormentata storia con Francesco Monte, Cecilia Rodriguez ha trovato la felicità tra le braccia di Ignazio Moser. La loro relazione va ormai avanti da quasi due anni e fino ad ora non abbiamo sentito mai parlare di importanti crisi, segno che i due si trovano in perfetta sintonia. La coppia appare così gioiosa e serena che c’è chi scommette che presto convolerà a nozze, anche se per ora non se n’è sentito parlare dai due diretti interessati. Comunque sia, Cecilia si sente davvero fortunata per aver trovato un ragazzo come Ignazio tant’è che oggi ha voluto ringraziare addirittura Dio per averglielo fatto incontrare. La sorella di Belen ha postato una bella foto scattata ad Ibiza su Instagram ed ha scritto: “Grazie Dio per questo regalo così bello! Mi amor”.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser con Fedez e Chiara Ferragni

Ad Ibiza, Cecilia ed Ignazio si sono proprio divertiti. I due hanno trascorso le vacanze prima con alcuni amici, a bordo di un festoso yacht, per poi spostarsi in una villa insieme alla famiglia di lei. Quest anno nel clan Rodriguez c’è stata una new entry, Solei Sorge la fidanzata di Jeremias e Cecilia sembra aver instaurato un ottimo rapporto con lei. Ma, non è tutto. Alcune sere prima di partire in Italia, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno raggiunto niente poco di meno che Chiara Ferragni e Fedez, anche loro ad Ibiza, con i quali hanno passato una serata cinema in compagnia di altri amici.