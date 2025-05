Cecilia Rodriguez, la frase a effetto che conferma la crisi con Ignazio

Cecilia Rodriguez pare aver confermato la crisi coniugale con il marito Ignazio Moser. Da prima di Pasqua i due non appaiono assieme, le vacanze le avrebbero trascorse ognuno per i fatti suoi. In tutto ciò Cecilia avrebbe avuto anche una lite con la sorella maggiore Belen. Si sussurra che in qualche modo, la discussione sarebbe stata innescata per dei comportamenti tenuti da Ignazio andati di traverso a ‘Belu’. Nessuna conferma da parte dei diretti interessati, ma nemmeno alcuna smentita. Che qualcosa sia accaduto sembra però evidente visto che Cecilia, Moser e Belen, nelle ultime settimane, hanno condotto vite in ‘solitaria’.

Tornando alla situazione coniugale dell’argentina e dell’influencer trentino, lungo il pomeriggio di venerdì 2 maggio Cecilia sembra avere confermato il periodo buio con il marito. Come? Pubblicando una storia Instagram in cui ha immortalato la pagina del ‘Calendario geniale’ con la seguente didascalia: “Il segreto è stare bene con se stessi. Solo allora, ovunque andrai sarà il posto più bello del mondo”. Una massima che parla del trovare la serenità dentro di sé e ben lontana da quelle che la giovane pubblicava fino a qualche tempo fa, quando inneggiava all’amore di coppia.

Nel frattempo, a ogni post pubblicato da Cecilia, una marea di followers chiedono dove sia finito Ignazio Moser. A colpire è il silenzio assordante della modella che si guarda bene dal rispondere alle domande. Bocca cucitissima, ulteriore segnale che qualcosa sarebbe accaduto. Nessuna spiegazione nemmeno a coloro che le chiedono che cosa sia accaduto con Belen. Intanto Cecilia viene coccolata dai genitori e dal fratello Jeremias.

Le congratulazioni di Cecilia Rodriguez a Giulia De Lellis

Sempre nel corso della giornata di venerdì 2 maggio, Cecilia si è anche congratulata, tramite una storia Instagram, con l’amica Giulia De Lellis che ha annunciato di essere incinta di una femminuccia. La notizia circolava da giorni, venendo data per certa. Tutto vero, infatti adesso anche la diretta interessata è uscita allo scoperto. Naturalmente il futuro padre è il compagno dell’influencer di Ostia, il rapper Tony Effe. Tra l’altro, si mormora che anche Cecilia Rodriguez sia incinta. In questo caso, nessuna conferma e nessuna smentita. Mistero!