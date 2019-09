Cecilia Rodriguez si confida con Katia Fanelli: il segreto dei like

Cecilia Rodriguez intervistata da Katia Fanelli: il segreto per “spaccare” con i like. Il ‘piano b’ della sorella di Belen

Katia Fanelli, la ‘Fotonica’ dell’ultima edizione di Temptation Island, ha indossato i panni dell’intervistatrice per 361magazine ed ha incontrato Cecilia Rodriguez al White di Milano, durante la settimana della Moda. All’evento, l’argentina ha mostrato in anteprima la nuova collezione di costumi da bagno della linea Me Fui. La ‘Fotonica’, dopo aver dato un’occhiata agli ultimi capi promossi dalle Rodriguez (la linea di costumi è anche della sorella Belen), ha cercato di indagare sulle sue mosse social. Come si fa a fare il selfie perfetto? E a conquistare cascate di like? Cecilia ha risposto a tutto.

Cecilia Rodriguez: il selfie perfetto e il piano B per i like

“Qual è il segreto per fare un selfie fotonico?”, chiede la Fanelli a Cecilia che prontamente snocciola la sua strategia: “Non devi mettere il telefono né troppo su, né troppo in basso. Ma neppure dritto. Appena appena sopra al dritto. Io vengo bene così. Poi dipende anche dal viso di ognuno”. Tuttavia se si vuole ‘spaccare’, c’è un piano b che funziona sempre. “Altrimenti ti metti di c…o e va tutto a posto”, spiega sorridendo la sorella di Belen. “Quello è il rimedio per ogni foto”, le fa eco Katia. Infine la chiosa dell’argentina: “Se vuoi spaccare e fare tanti like sì.”

Katia Fanelli e Giovanni Arrigoni: flirt reale o studiato a tavolino?

“Complimenti, dal vivo sei ancora più fotonica che dalle foto”, ha infine concluso Katia, salutando Cecilia. La Fanelli, negli ultimi giorni, è tornata ad essere chiacchierata per la sua vita sentimentale. Dopo il naufragio della relazione con Vittorio Collina, con cui si era presentata a Temptation Island, pare che si sia avvicinata molto a Giovanni Arrigoni, single che già aveva trovato con lei un forte feeling nel reality estivo di Canale 5. Sul flirt si sono già levati parecchi mugugni. In molti sono convinti che, in realtà, non ci sia alcun interessamento, ma che la storia sia stata studiata a tavolino per un tornaconto di visibilità. Chissà dove sta la verità…