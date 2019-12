Cecilia Rodriguez a Rivelo: verità su Giulia Salemi e i problemi con il cibo

La Rodriguez ha raccontato a Lorella Boccia cos’è successo con la Salemi e dei problemi alimentari

Cecilia Rodriguez è stata ospite nel salotto di Lorella Boccia a Rivelo, dove ha parlato della sua vita, dell’arrivo in Italia e del rapporto con i fratelli e con alcuni personaggi dello spettacolo. Tra questi c’è Giulia Salemi, con cui ci sarebbe stata una litigata dopo il Grande Fratello. La showgirl ha raccontato che cosa è successo realmente e ha spiegato come sono andate le cose dopo che la Salemi l’ha accusata di averla bloccata su WhatsApp. La discussione si è poi spostata su un tema molto delicato per la modella, tanto che ha dovuto ammettere di non averne parlato nemmeno con i suoi genitori. Appena arrivata in Italia, si è messa subito a dieta e questo l’ha portata ad avere problemi alimentari. Fortunatamente è riuscita ad uscire fuori dal tunnel prima di arrivare al punto di non ritorno ma, come lei stessa ha rivelato a Lorella Boccia, non è stato facile affrontare il problema.

Cecilia Rodriguez: “Volevo dimagrire. Poi arrivavo a casa e mangiavo tantissimo fino a stare male”

L’arrivo in Italia non è stato per nulla facile per Cecilia Rodriguez. Oltre a doversi sorbire diverse critiche da parte di chi la metteva a paragone con la sorella Belen, ha dovuto anche fare i conti con un problema molto serio legato all’alimentazione. “Volevo fare la modella e mi hanno detto che avrei dovuto curare la mia immagine. Quindi mi sono messa a dieta“. La volontà di dimagrire c’era ma la sua testa le diceva di mangiare fino a sentirsi male. “Ho letto anche dei consigli sui alcuni siti dove ti danno i 10 comandamenti per non mangiare”, ha raccontato. Poi è arrivato il giorno in cui ha detto basta: “Era Natale, eravamo da Corona. Ho mangiato poi sono andata in bagno per rimettere. Il lavello però si è tappato e mia mamma ha visto tutto”.

“Ho bloccato Giulia Salemi? Tutto falso”: la verità della Rodriguez

Alla fine è arrivato il chiarimento della presunta litigata tra Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez. Tra le due sembra essere tornato il sereno: “L’ho sentita. Ci siamo scritte perché abbiamo litigato…cioé non proprio”. Poi la sua verità sulla storia del blocco su WhatsApp: “Lei ha detto che l’ho bloccata ma avevo solo cambiato numero”.