Cecilia Rodriguez incinta di Ignazio, parla il suocero: “Sarà il quarto nipote”

Il gossip circola da alcuni giorni ma ora arrivano le prime, presunte, conferme. A quanto pare Cecilia Rodriguez è incinta di Ignazio Moser. Il settimanale Di Più Tv ha voluto vederci chiaro sulla faccenda e ha così contattato Francesco Moser, famoso ex ciclista nonché padre di Nacho. Lo sportivo – che oggi è un affermato imprenditore vinicolo – non ha confermato direttamente il pettegolezzo ma ha lasciato in qualche modo intendere che la cicogna è in volo. Moser senior ha infatti dichiarato che questo è il suo quarto nipotino dopo i tre figli di Francesca, la sorella maggiore di Ignazio. Stando a quello che si legge sulla rivista il 69enne ha fatto tali dichiarazioni con tanta emozione nella voce e trepidante attesa. Del resto Francesco non sognava altro che una svolta del genere per il figlio Ignazio e dopo la quarantena trascorsa tutti insieme è più che orgoglio della nuora Cechu, che a Trento ha messo in mostra tutto il suo talento culinario.

Le parole di Francesco Moser sulla gravidanza di Cecilia Rodriguez

“E dai, questo sarà il quarto che arriva…”, ha dichiarato Francesco Moser a Di Più Tv confermando di fatto la notizia della gravidanza di Cecilia Rodriguez. “Però, mi raccomando, scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio…”, ha poi provato a rettificare l’ex campione di ciclismo. Al momento, infatti, Cecilia e Ignazio non hanno proferito parola sull’argomento. La modella argentina ha solo confidato di aver messo su sette chili per via del lungo periodo della quarantena. Nessuna smentita dunque tutto vero? Molto probabilmente Cechu non ha ancora superato il primo trimestre – generalmente il più difficile per ogni dolce attesa – e ha così deciso di restare in silenzio. Bocche cucite anche da parte di Ignazio e della famiglia Rodriguez (in questo periodo alle prese pure con la tanto chiacchierata rottura tra Belen e Stefano De Martino).

Cecilia Rodriguez sogna da tempo di diventare mamma

In attesa di conferme, va detto che Cecilia Rodriguez sogna da tempo di avere un figlio. E con Ignazio Moser, in barba alle critiche e malelingue, ha sempre fatto sul serio, pronta a mettere su famiglia con l’aitante modello. Al contrario il matrimonio non è una priorità per la coppia, come ribadito in più di un’intervista. Ma chissà che dopo il bebè non arrivino i fiori d’arancio…Non resta che attendere!