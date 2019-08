Cecilia Rodriguez: “Ecco chi mi scatta le foto per Instagram”

Cecilia Rodriguez ecco chi le scatta le foto. Si tratta di un fotografo? La verità

Anche ora che si trova ad Ibiza, Cecilia Rodriguez posta sul suo profilo Instagram delle foto a dir poco pazzesche. Le foto sembrano avere un taglio professionale e sono in tantissimi a chiedersi se la ragazza si sia portata il fotografo dietro. Del resto, questa è un’usanza di tanti vip (come ad esempio Chiara Ferragni) che spesso viaggiano insieme a loro dei fotografi. Che la sorellina di Belen abbia fatto lo stesso? Assolutamente no e a svelare la verità è stata proprio lei sul suo profilo Instagram. La sua rivelazione ha a dir poco scioccato alcune delle sue fan. Si perché in tantissimi erano convinti che ad immortalare le sue tante pose fosse un fotografo professionista ma così non è. Volete scoprire anche voi chi si nasconde dietro le splendide foto di Cechu? Beh, non vi resta che continuare a leggere!

Cecilia Rodriguez: “Il mio fotografo è Ignazio!”

Circa un’oretta fa, la piccola di casa Rodriguez ha postato due foto sul suo profilo Instagram. In una la si può vedere mentre posa con un bellissimo costume arancione che risalta la sua abbronzatura e nell’altra invece viene svelato chi è il suo fotografo. Nell’immagine infatti si può vedere Ignazio Moser seduto sul suolo mentre le scatta le foto. “Per chi non conosceva ancora il mio fotografo preferito, ve lo presento” ha annunciato Cecilia taggando il suo fidanzato. Inutile dire che le foto hanno scatenato l’ilarità degli amici della coppia ma anche tanti complimenti ad Ignazio che si è rivelato essere anche un grande fotografo.

Cecilia Rodriguez e Belen, vacanze separate

Solitamente, siamo abituati a vedere il clan Rodriguez spostarsi insieme per trascorrere le vacanze. Per questa estate però i fratelli Rodriguez si sono separati. Pur essendo entrambe ad Ibiza, Cecilia e Belen non appaiono mai insieme. Ma, tranquilli, tra le due sorelle va tutto bene. Non a caso, proprio ultimamente Cecilia è tornata a parlare della sua sorella maggiore definendola il suo punto di riferimento.