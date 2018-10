Cecilia Rodriguez, parla Ignazio Moser: “Monte al Gf Vip? Ecco cosa penso”

Cecilia Rodriguez: cosa pensa Ignazio Moser di Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Con l’ingresso di Francesco Monte al Grande Fratello Vip è tornata alla ribalta la storia d’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Una relazione nata proprio grazie al reality show di Canale 5 e che, un anno dopo, procede a gonfie vele. Tanto che il figlio di Francesco Moser non è minimamente preoccupato dalla situazione e da certi fantasmi del passato nonostante le recenti dichiarazioni del tarantino. “Cecilia mi ha dimostrato in mille modi che ha scelto me. E lo ha fatto in un modo totalmente plateale che più di così non si poteva fare. Sarebbe stupido da parte mia dubitare del suo amore oltre a quello che mi fa vedere tutti i giorni”, ha chiarito l’ex ciclista al settimanale Sono. E quelle volte in cui l’argentina si è sbagliata e ha chiamato Ignazio col nome di Francesco?

Ignazio Moser: “Mi fido ciecamente di Cecilia Rodriguez”

In una recente ospitata a Vieni da me, la sorella di Belen ha ammesso di aver chiamato qualche volta l’attuale compagno con il nome dell’ex fidanzato. Una situazione che non ha infastidito Ignazio, anzi. “Sarebbe da ignorante arrabbiarsi per una cosa del genere. Se sei stato tanto tempo con una persona può succedere. A volte anche a me capita di sbagliare con i miei amici. Non sono il geloso malato che fa problemi. Mi faccio una risata ed è finita lì. Magari ne approfitto per prenderla un po’ in giro, ma in totale goliardia”, ha puntualizzato lo sportivo.

Ignazio Moser svela il miglior pregio di Cecilia Rodriguez

Ignazio è davvero preso da Cecilia, con la quale la relazione procede a gonfie vele da dodici mesi. “Il suo miglior pregio? Il suo essere donna: la sua sensualità non mi stanca mai. Ma allo stesso tempo è anche mamma: è sempre premurosa con tutti, non solo con me. Vuol fare del bene a tutti coloro che le stanno addosso”, ha assicurato Moser.